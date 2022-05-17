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Vatandaşlara, devlet kurumu sahip çıktı: 39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Parayı alacak olanlar dört köşe oldu

Türkiye İş Kurumu artan gündelik hayat masraflarına karşın, gelirsiz işsiz vatandaşlara düzenli nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İlgili hizmetini "işsizlik maaşı" başlığı altında sunacağını bildiren İŞKUR, hizmetin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Türkiye İş Kurumu'nun işsizlik maaşı hizmetine ilişkin haberin devamı

takvim.com.tr
17.05.2022 09:20 - Son Güncelleme: 17.05.2022 09:20
Vatandaşlara, devlet kurumu sahip çıktı: 39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Parayı alacak olanlar dört köşe oldu

Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde kendi isteği dışında işten çıkarılmış olan ülke vatandaşlarına 10 aya kadar düzenli maaş ödemesi yapacağını bildirdi. Kurum, ilgili işsizlik maaşı hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

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Vatandaşlara, devlet kurumu sahip çıktı: 39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Parayı alacak olanlar dört köşe oldu

Türkiye İş Kurumu'ndan İşsizlere Nakit Desteği!

Türkiye İş Kurumu yeni dönemde kendi isteği dışında işsiz kalan vatandaşlara, ilgili şartları sağlamaları durumunda maaş ödemesi yapacağını bildirdi. Kurum, ilgili maaş tutarlarını şu şekilde belirledi:

Vatandaşlara, devlet kurumu sahip çıktı: 39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Parayı alacak olanlar dört köşe oldu
  • Son 4 ay asgari ücret alanlara: 1.986,41 TL
  • Son 4 ay aylık 7.500 TL alanlara: 2.977,23 TL
  • Son 4 ay aylık 10.500 TL alanlara:3.972,82 TL

Vatandaşlara, devlet kurumu sahip çıktı: 39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Parayı alacak olanlar dört köşe oldu

Türkiye İş Kurumu'nun İşsizlik Maaşı Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye İş Kurumu'nun kendi isteği ile işten ayrılmamış olan ülke vatandaşları için özel olarak geliştirmiş olduğu işsizlik maaşı hizmetinden kimlerin faydalanabileceği belli oldu.

Vatandaşlara, devlet kurumu sahip çıktı: 39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Parayı alacak olanlar dört köşe oldu

Türkiye İş Kurumu, resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlamış olduğu işsizlik maaşı başvuru şartlarını şu şekilde sıraladı:

  • Hizmet akdine kendi isteği dışında son verilmiş olması
  • İşten çıkarılmadan önce 4 ay boyunca sigortalı çalışılmış olması ve primlerin ödenmiş olması
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