Vatandaşlara, devlet kurumu sahip çıktı: 39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Parayı alacak olanlar dört köşe oldu

Türkiye İş Kurumu'nun İşsizlik Maaşı Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye İş Kurumu'nun kendi isteği ile işten ayrılmamış olan ülke vatandaşları için özel olarak geliştirmiş olduğu işsizlik maaşı hizmetinden kimlerin faydalanabileceği belli oldu.