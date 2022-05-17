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    • Ekonomi
    • 18.05.2022 08:59
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    • 18.05.2022 08:59
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    Ödemeler netleşti! Emeklilerin beklediğine değecek haber duyuruldu! Onaylar verildi bu kadar yatacak!

    SGK harekete geçti ve emeklilerin nakit gereksinimlerini karşılayabilecekleri yeni kampanyaları açıkladı. SGK doğrultusundan oluşturulan bildirime göre Türkiye'nin en köklü bankaları vasıtasıyla emeklilere makul faiz oranlı ve basit ödeme yöntemleri olan yeni kredi kampanyaları sağlanacak. Bu sayede emekli vatandaşlar, alım güçlerini bir nebze de olsa yükseltebilecekler. İşte, emekliler amacıyla başlatılan yeni kredi kampanyasının merak edilen bütün detayları.

    takvim.com.tr
    Emeklilerin beklediğine değecek haber duyuruldu! Ödemeler netleşti!

    SGK doğrultusundan birtakım bankalarla imzalanan protokol anlaşması, emeklilerin nakit problemini çözecek gibi duruyor. SGK, son aylarda alım kuvveti düşen emekli vatandaşları rahata kavuşturabilmek amacıyla çoğu bankayla protokol anlaşmaları imzaladığını duyurmuştu. Ortaya çıkan bu gelişmenin sonrasında hangi bankaların vatandaşlara kredi olanağı sağlayacağı da meydana çıktı. İşte, emeklilere sağlanacak makul fiyatı kredi imkanının merak edilen bütün detayları.

    SGK, son aylarda alım kuvveti düşen emekli vatandaşları rahata kavuşturabilmek amacıyla çoğu bankayla protokol anlaşmaları imzaladığını duyurmuştu. Ortaya çıkan bu gelişmenin sonrasında hangi bankaların vatandaşlara kredi olanağı sağlayacağı da meydana çıktı.

    SGK resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda emeklilere kredi olanağı sağlayacak bankaların Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası bulunduğu açıklandı. Bu kamu bankaları, vatandaşlar amacıyla nakit gereksinimlerini karşılayabilecekleri 5.000 liralık kredi desteği sunacak. Hem de bu krediler, emekliler amacıyla makul geri ödeme ve faiz oranlarıyla sunulacak.

        Emekli en fazla kaç para kredi alabilir?

        Kişinin alabileceği maksimum kredi tutarı, belge ile gösterilebilir gelire göre hesaplanır. Buna göre, aylık taksitlerin toplam tutarı belge ile gösterilebilir gelirin %50'sini geçmeyecek şekilde planlama yapılır. Ödediğiniz taksitlerin toplam tutarı gelirinizin yarısını geçmeyecek şekilde değişik krediler amacıyla borçlanabilirsiniz. Alınabilecek toplam kredi miktarı ise (gelirinizin yarısı)x(maksimum vade) olarak hesaplanabilir.

        Emekliye sıfır faizli kredi var mı?

        Bankalar buna yönelik özel bir kampanya kurgulamadığı süresince 0 faizle kredi alınması olası değildir. Faiz, paranın maliyeti manasına gelir. Banka, verilen borç para üzerinden gelir elde etmeyecek bile olsa verilen borcun değerini güvenliğini sağlamak ister. Bu amaçla düşük oranda bile olsa kredi borçlarına faiz uygulanır.

        Emekliye nakit avans

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na nakit avans müracaatında bulunacak olanlara 3 aylık asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılır.

        Geçtiğimiz sene nakit avans müracaatında bulunanlara 3 x 2.825 TL formülü ile 7.475 TL avans sağlandı ve hesaplara aktarıldı.

        2022 senesinde ise ödemeler asgari ücret zammı ile arttı. 4.250 TL olan asgari ücret tutarının sonrasında SGK'nın sağlayacağı nakit avans tutarı 12.750 TL ödeme alacaklar.

            Nakit avans alımlarında SGK Bağkur olması farketmiyor. Emeklilik müracaatı yapmış olan vatandaşlar müracaatta bulunabilecekler.

            SGK nakit avans müracaatlarını, bireyin müracaat yapmış olması ve sonucunun açıklanmamış, maaşının 90 gün içersinde bağlanmamış olması halinde onaylıyor. SGK nakit müracaatları amacıyla yazılı müracaat gerçekleştirmek gerekiyor.
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            Haberler Ekonomi Ödemeler netleşti! Emeklilerin beklediğine değecek haber duyuruldu! Onaylar verildi bu kadar yatacak!
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