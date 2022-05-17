Ödemeler netleşti! Emeklilerin beklediğine değecek haber duyuruldu! Onaylar verildi bu kadar yatacak!

SGK doğrultusundan birtakım bankalarla imzalanan protokol anlaşması, emeklilerin nakit problemini çözecek gibi duruyor. SGK, son aylarda alım kuvveti düşen emekli vatandaşları rahata kavuşturabilmek amacıyla çoğu bankayla protokol anlaşmaları imzaladığını duyurmuştu. Ortaya çıkan bu gelişmenin sonrasında hangi bankaların vatandaşlara kredi olanağı sağlayacağı da meydana çıktı. İşte, emeklilere sağlanacak makul fiyatı kredi imkanının merak edilen bütün detayları.
SGK, son aylarda alım kuvveti düşen emekli vatandaşları rahata kavuşturabilmek amacıyla çoğu bankayla protokol anlaşmaları imzaladığını duyurmuştu. Ortaya çıkan bu gelişmenin sonrasında hangi bankaların vatandaşlara kredi olanağı sağlayacağı da meydana çıktı.
SGK resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda emeklilere kredi olanağı sağlayacak bankaların Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası bulunduğu açıklandı. Bu kamu bankaları, vatandaşlar amacıyla nakit gereksinimlerini karşılayabilecekleri 5.000 liralık kredi desteği sunacak. Hem de bu krediler, emekliler amacıyla makul geri ödeme ve faiz oranlarıyla sunulacak.