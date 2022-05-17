Ödemeler netleşti! Emeklilerin beklediğine değecek haber duyuruldu! Onaylar verildi bu kadar yatacak!

SGK resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda emeklilere kredi olanağı sağlayacak bankaların Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası bulunduğu açıklandı. Bu kamu bankaları, vatandaşlar amacıyla nakit gereksinimlerini karşılayabilecekleri 5.000 liralık kredi desteği sunacak. Hem de bu krediler, emekliler amacıyla makul geri ödeme ve faiz oranlarıyla sunulacak.