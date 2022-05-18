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    • Ekonomi
    • 18.05.2022 09:06
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    • 18.05.2022 09:06
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    Paralar 3 iş günü içinde hesaba yatıyor! Başvuran tüm emeklilere geri ödemesiz 1.000 TL ödeniyor!

    Peş peşe açıklama yapıldı. Tüm emeklilere geri ödemesiz 1.000 TL ödeniyor! 2022 Mayıs ayında müracaat yapan her bireye 1.000 TL geçim desteği sağlanacak. Başvurular ilk günden itibaren başladı. Başvuru sağlayabilmek amacıyla Kuveyt Türk doğrultusundan maaşınızı çekmeniz gerekmektedir. Kuveyt Türk Bankası'ndan emekliye 1000 TL geçim desteği.

    takvim.com.tr
    Başvuran tüm emeklilere geri ödemesiz 1.000 TL ödeniyor!

    Emekliler amacıyla yeni haberler gelmeye devam ediyor. Genellikle nakit ödeme noktasında emeklilere yönelik çok sayıda değişik düzenlemeden söz ediliyor. Emeklilere müjde! Son günü kaçırmayın. Eğer emekli maaşınızı 3 senedir Kuveyt Türk Bankasından çektiyseniz, banka doğrultusundan 1000 TL destek sağlanacak. 1500 TL'ye kadar alınan emekli maaşlarına 750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 875 TL ve 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara da 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleşecek.

    Emeklilere Destekte Başka Neler Var?

    Eğer emekli maaşınızı 3 senedir Kuveyt Türk Bankasından çektiyseniz, banka doğrultusundan 1000 TL destek sağlanacak. 1500 TL'ye kadar alınan emekli maaşlarına 750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 875 TL ve 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara da 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleşecek.

    Eğer emekli maaşınızı diğer bankadan alıyorsanız hesabınızı Kuveyt Türk Bankasına taşımanız gerekmektedir. Emekli maaşınızı Kuveyt Türk'e taşındıktan sonra da en az 1 kere çektikten sonra banka şubelerine başvuru ederek 3 iş günü içerİsinde 1.000 TL geçim desteği ödemesi alabileceksiniz. Bu ödemeyi sadece bir kez alabileceksiniz. Kuveyt Türk bankasına başvurmanız yeterli olacak.

    Emeklilerin Hayat Koşullarında İyileşme

    Yapılan incelemelere göre emekliler hayat şartları en düşük olan ve en çok ekonomik sorun çeken gruplardan biri. Bu yüzden maaşın yanısıra kimi vakit desteğe de gereksinimiz olabilir. Bu yüzden bankalar, devlet emeklilere ek gelir kaynağı sağlama fırsatı sunuyor. Bu sayede ek gelir sağlayabilirsiniz.

    Bu 1.000 TL'lik sosyal desteği alabilmek dilerseniz internet sitelerinden, mobil uygulamalardan ya da şubelere giderek bu desteği sağlayabilirsiniz. Emekli maaşınızı diğer bankadan alıyorsanız da bankanızı Kuveyt Türk'e taşıyabilirsiniz.

    Emekliler bu şekilde rahata eriyor. Sık sık bu şekilde imkanlar sunabilir bankalar. Sizler de bu imkanlara sahip olmak dilerseniz sık sık güncel olarak yayımlanan makaleleri takip etmelisiniz. Bu sayede güncel olarak sağlanan takviyeleri kaçırmazsınız. Böylece emeklilerin nakit gereksiniminin karşılanması hedefleniyor!

        Denizbank'ta Veriyor

        Ödeyeceği 2022 senesi emekli promosyonları amacıyla butona basmış olan Denizbank, aynı vakitte bankasından çift emekli maaşı alan vatandaşlar amacıyla de bir duyuru yayınladı. Çift emekli maaşı alan vatandaşlara ödeyeceği promosyon fiyatını maaşlar toplamı üzerinden denk gelen tutar kapsamında ödeyeceğini bildiren Denizbank, 18 yaş altındaki yetim aylığı alan müşterilerinde ise, promosyon ödemelerini anne ya da babasının velayetinde bulunmayanlar amacıyla gerçekletireceğini açıkladı.

        Denizbank'ın konuyla alakalı açıklamalarında; "Bankamızdan aniden çok emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı öneme alınarak hesaplanacaktır. 18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz; anne ya da babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.

        Anne ya da babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka vasıtasıyla gelir/aylık alan anne ya da babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını temel alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
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        Haberler Ekonomi Paralar 3 iş günü içinde hesaba yatıyor! Başvuran tüm emeklilere geri ödemesiz 1.000 TL ödeniyor!
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