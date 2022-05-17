Sun Tekstil halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sun Tekstil ne zaman işlem görecek? Borsa kodu...

SUN TEKSTİL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Sun Tekstil'in halka arz sonuçları belli oldu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda Sun Tekstil halka arz fiyatı açıklandı. Buna göre Halka arzda toplam büyüklük 729,5 milyon TL olarak kaydedildi.