Sun Tekstil halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sun Tekstil ne zaman işlem görecek? Borsa kodu...

Sun Tekstil hakkında aramalar hız kazandı. Giyim alanında faaliyet gösteren Sun Tekstil halka arz işlemleri 11-13 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Yatırımcılar işlem göreceği tarihi ve halka arz sonuçları hakkında aramalara başladı. Peki, Sun Tekstil ne zaman işlem görecek? Sun Tekstil halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
SUN TEKSTİL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Henüz borsada işlem göreceği tarih açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
Giyim alanında faaliyet gösteren Sun Tekstil halka arz işlemleri 11-13 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre halka arzda birim fiyat 26,00 TL olarak belirlenirken, Grup Çalışanları, halka arz fiyatına uygulanan yüzde 10 iskonto ile 23,40 TL fiyattan halka arza katılım gösterdi.
SUN TEKSTİL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Sun Tekstil'in halka arz sonuçları belli oldu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda Sun Tekstil halka arz fiyatı açıklandı. Buna göre Halka arzda toplam büyüklük 729,5 milyon TL olarak kaydedildi.