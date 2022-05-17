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    • Ekonomi
    • 18.05.2022 09:58
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    • 18.05.2022 09:58
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    Sun Tekstil halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sun Tekstil ne zaman işlem görecek? Borsa kodu...

    Sun tekstik ne zaman işlem görecek? Sorusu yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. 11 13 Mayıs tarihleri arasında halka arz işlemleri tamamlanan Sun Tekstil'in borsada ne zaman işlem göreceği ve halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sun Tekstil ne zaman işlem görecek?

    Sun Tekstil hakkında aramalar hız kazandı. Giyim alanında faaliyet gösteren Sun Tekstil halka arz işlemleri 11-13 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Yatırımcılar işlem göreceği tarihi ve halka arz sonuçları hakkında aramalara başladı. Peki, Sun Tekstil ne zaman işlem görecek? Sun Tekstil halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    SUN TEKSTİL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Henüz borsada işlem göreceği tarih açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    Giyim alanında faaliyet gösteren Sun Tekstil halka arz işlemleri 11-13 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre halka arzda birim fiyat 26,00 TL olarak belirlenirken, Grup Çalışanları, halka arz fiyatına uygulanan yüzde 10 iskonto ile 23,40 TL fiyattan halka arza katılım gösterdi.

    SUN TEKSTİL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

    Sun Tekstil'in halka arz sonuçları belli oldu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda Sun Tekstil halka arz fiyatı açıklandı. Buna göre Halka arzda toplam büyüklük 729,5 milyon TL olarak kaydedildi.

        Sun Tekstil'in halka arz fiyatı 26 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 23.400.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.680.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 729.473.695,60 TL oldu.

        SUN TEKSTİL TOPLAM YATIRIMCI SAYISI NE?

        Halka arzda toplam 33 bin 230 yatırımcı bulunurken, ek satış hariç halka arz edilen 23.400.000 TL nominal değerli payların 2,49 katına denk gelen 58.167.042 TL nominal değerli pay talebi geldi.
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