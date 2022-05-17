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Haberler Ekonomi Yeni hafta emekli vatandaşlara uğurlu geldi: Vakıfbank hem 750 TL'lik nakit ödeme yapacağını hem de 3 ay ödeme ertelemeli kredi hizmeti sunacağını açıkladı!

Yeni hafta emekli vatandaşlara uğurlu geldi: Vakıfbank hem 750 TL'lik nakit ödeme yapacağını hem de 3 ay ödeme ertelemeli kredi hizmeti sunacağını açıkladı!

Emekli kampanyalarını hızlandıran Vakıfbank, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik gelişmelere karşın nakde sıkışan emekli müşterilerine hem 750 TL'lik nakit ödeme hem de 3 ay taksit etelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Vakıfbank'ın emekli hizmetlerine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
17.05.2022 10:35 - Son Güncelleme: 17.05.2022 10:35
Yeni hafta emekli vatandaşlara uğurlu geldi: Vakıfbank hem 750 TL’lik nakit ödeme yapacağını hem de 3 ay ödeme ertelemeli kredi hizmeti sunacağını açıkladı!

Bir süredir yukarı yönlü hareketler sergileyen ekonomi piyasaları, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan bütün ürünlerin ve diğer başlıkların yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Yaşanan fiyat artışlarından toplum bütün kesimi etkilenirken, tek maaşlı emekli vatandaşlar iflas bayrağını çekme noktasına geldiler.

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Yeni hafta emekli vatandaşlara uğurlu geldi: Vakıfbank hem 750 TL’lik nakit ödeme yapacağını hem de 3 ay ödeme ertelemeli kredi hizmeti sunacağını açıkladı!

Emekli vatandaşların içlerinde bulundukları zorlu ekonomik şartlara daha fazla sessiz kalamayan kamu bankası Vakıfbank, içerisinde hem karşılıksız nakit ödeme hizmetinin hem de 3 ay taksit ertelemeli kredi hizmetinin olduğu emekli destek paketini, başvurulara açtığını duyurdu.

Yeni hafta emekli vatandaşlara uğurlu geldi: Vakıfbank hem 750 TL’lik nakit ödeme yapacağını hem de 3 ay ödeme ertelemeli kredi hizmeti sunacağını açıkladı!

Vakıfbank'tan Emekli Müşterilerine 750 TL'lik Karşılıksız Nakit Ödeme!

Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın emekli müşterilerine nakit desteği vereceğini açıkladı.

Yeni hafta emekli vatandaşlara uğurlu geldi: Vakıfbank hem 750 TL’lik nakit ödeme yapacağını hem de 3 ay ödeme ertelemeli kredi hizmeti sunacağını açıkladı!

Söz konusu hizmetin yalnızca emekli maaşı hesabını 3 yıllığına banka bünyesine taşıyan yeni müşterileri için geçerli olduğunu vurgulayan banka, ilgili hizmetinin ödeme tutarlarını şu şekilde belirledi:

Yeni hafta emekli vatandaşlara uğurlu geldi: Vakıfbank hem 750 TL’lik nakit ödeme yapacağını hem de 3 ay ödeme ertelemeli kredi hizmeti sunacağını açıkladı!
  • Emekli maaşı 1.500 TL'nin altında olan müşterilere: 500 TL
  • Emekli maaşı 1.500- 2.499 TL aralığında olan müşterilere: 625 TL
  • Emekli Maaşı 2.500 TL ve üzeri tutarlarda olan müşterilere: 750 TL

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