Yeni hafta emekli vatandaşlara uğurlu geldi: Vakıfbank hem 750 TL’lik nakit ödeme yapacağını hem de 3 ay ödeme ertelemeli kredi hizmeti sunacağını açıkladı!

Emekli vatandaşların içlerinde bulundukları zorlu ekonomik şartlara daha fazla sessiz kalamayan kamu bankası Vakıfbank, içerisinde hem karşılıksız nakit ödeme hizmetinin hem de 3 ay taksit ertelemeli kredi hizmetinin olduğu emekli destek paketini, başvurulara açtığını duyurdu.