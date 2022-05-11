Emekliye SGK-SSK ve Bağkur'luya 2.500 TL ek ödeme onayı verildi! Bu anlamda ayrıca 2.750 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak!

TEB 2.750 TL Nakit Promosyon

TEB'in 2.750 TL nakit desteğinden yararlanmak isteyenler, emekli maaşını 3 yıllığına taşımayı taahhüt etmelerinin sonrasında verecekleri 2 ya da üzeri otomatik fatura talimatı ile bu kampanyadan yararlanabilecekler. Hem de emekli tanıdıklarını getirenlere özel 2.500 TL'ye varan nakit mükafat desteği de sunuluyor.

Emekli maaşı 1.499 TL'ye kadar olanlara 1.850 TL ödeme yapılırken, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlar ise 2.750 TL ek promosyon ödemesinden yararlanabilecekler. TEB'in ilaveten emekli müşterileri amacıyla düşük faiz oranları ile avantajlı gereksinim kredisi kampanyaları ve ilavetenlıklı bankacılık hizmetleri de sunulmaktadır.