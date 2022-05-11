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    • Ekonomi
    • 12.05.2022 08:51
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    • 12.05.2022 08:51
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    Emekliye SGK-SSK ve Bağkur'luya 2.500 TL ek ödeme onayı verildi! Bu anlamda ayrıca 2.750 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak!

    Emeklilerin emekli maaşlarını almış oldukları bankaların SSK ve banka protokolünde yer almaları gerekiyor. Protokol kapsamında maaş alınan banka ek ödeme imkânından yararlanmanıza imkân sağlayacaktır. İlgili banka üzerinden 36 ay olacak şekilde maaşınızı almayı taahhüt ederseniz 2.500 TL ile 2.750 TL arasında yüksek oranda promosyon ödemesi almanız mümkündür.

    takvim.com.tr
    Emekliye 2.500 TL ek ödeme onayı verildi!

    Bankalar BAĞ-KUR ve SSK emeklilerine maaş ödemeleri kapsamında ek ödeme yapmaya başlamıştır. SGK ile bankalar arasında imzalanmış olan protokol sözleşmesi gereğince emekli vatandaşlar 2.500 TL ile 2.750 TL arasında ek ödeme imkanına sahip olacaklardır. Bu miktardaki ek ödemelere sahip olabilmek amacıyla belirli şartlar bulunmaktadır. SGK emeklilerinin faydalanabileceği avantajlı promosyon ödemesi fırsat ayrıcalığı ile kişilerin nakit sorunlarının bir kısmının dahi çözülebilmesi amaçlanmıştır.

    Emekliler ek ödeme onayı verildikten sonra emekli maaşı hesaplarından bu parayı çekebilirler. Ek ödeme kapsamındaki paralar 7 gün 24 saat boyunca alakalı bankanın şubelerinden ya da ATM'lerinden çekilebilir. SGK emeklilerinin faydalanabileceği avantajlı promosyon ödemesi fırsat ayrıcalığı ile kişilerin nakit sorunlarının bir kısmının dahi çözülebilmesi amaçlanmıştır.

    Hangi Bankalar Ek Promosyon Veriyor?

    Türkiye'deki pek çok değişik banka aynı şekilde benzer programları gerçekleştirerek müşterisi olan emeklilere nakit promosyon olanağı tanımıştır. Maaşınızı taşıyacağınız bankanın bu tür bir uygulamaya sahip olup olmadığını daha eskiden araştırmalısınız. Ek promosyon dahilinde 2.500 TL ile 2.750 TL arasında nakit paraya sahip olabilmeniz amacıyla 3 sene süre ile bankadan maaşınızı alma sözünüzü vermelisiniz.

        Emekli aylığınız kadar olabilecek nitelikteki promosyon ödemeleri hemen hesabınıza geçecektir. Maaşınızın seviyesine bağlı olarak oluşturulan nakit promosyon ödemeleri değişiklık gösterebilir. Daha yüksek miktarlarda ek ödeme alabilmek amacıyla bankalarla iletişime geçerek çeşitli bilgi sahibi olabilirsiniz. Böylece daha yüksek miktarda promosyon alabilmek konusu ile ilgili mühim kazanımlara sahip olursunuz!

        Her bankanın sözleşme kapsamından sizlere gerçekleştireceği ek ödeme miktarı değişkenlik gösterebilir. Fakat maaş oranınıza göre yapılacak ödemeler maaşınızın belli bir orhemenn daha düşük olamaz. Burada bilhassa kamu bankalarının ön planda yer aldığını ifade edebiliriz. Emekliler promosyon ödemelerine dair kapsamlı bir tetkik yaptıklarında mühim bir miktarda promosyon alabilecekler!

        TEB 2.750 TL Nakit Promosyon

        TEB'in 2.750 TL nakit desteğinden yararlanmak isteyenler, emekli maaşını 3 yıllığına taşımayı taahhüt etmelerinin sonrasında verecekleri 2 ya da üzeri otomatik fatura talimatı ile bu kampanyadan yararlanabilecekler. Hem de emekli tanıdıklarını getirenlere özel 2.500 TL'ye varan nakit mükafat desteği de sunuluyor.

        Emekli maaşı 1.499 TL'ye kadar olanlara 1.850 TL ödeme yapılırken, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlar ise 2.750 TL ek promosyon ödemesinden yararlanabilecekler. TEB'in ilaveten emekli müşterileri amacıyla düşük faiz oranları ile avantajlı gereksinim kredisi kampanyaları ve ilavetenlıklı bankacılık hizmetleri de sunulmaktadır.

            Şekerbank 3.000 TL Emekli Promosyonu

            Şekerbank Emekli Müşteri Paketi kapsamında 3.000 TL'ye varan nakit promosyon ek ödeme sunuyor. Şekerbank ilaveten ilk aya özel yüzde 0 faiz oranları ile Tamamlayan Hesap fırsatından da yararlanabilecek. Maaşını ilk defa Şekerbank'a taşıyanlara özel sağlanan faydalar çoğu günlük bankacılık hizmetinin de makul şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
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            Haberler Ekonomi Emekliye SGK-SSK ve Bağkur'luya 2.500 TL ek ödeme onayı verildi! Bu anlamda ayrıca 2.750 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak!
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