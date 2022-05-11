SON DAKİKA! ABD'de enflasyon krizi sürüyor! Piyasaların merakla beklediği Nisan ayı verileri açıklandı





ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon göstergeleri de beklentilerin üzerinde geldi. Buna göre ABD'de aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,4'lük beklentiye karşın yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon ise beklentilerin 0,2 puan üzerinde yüzde 6,2 olarak kaydedildi.

'50 BAZ PUAN' MESAJLARI ARTIYOR

Fed Mayıs toplantısında 2000 yılından beri ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımı yapmıştı. Başkan Jerome Powell Haziran ve Temmuz toplantılarında da faiz oranlarında 50'şer baz puanlık artışın masada olduğu sinyalini vermişti.

Fed'in de yakın takip ettiği PCE enflasyonu Mart'ta yıllık yüzde 6,6 artmıştı. Bu oran, 50 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedilmişti.

Enflasyon verisi öncesi Fed üyelerinden gelen son açıklamalar 50 baz puanlık artışı sinyallerinin güçlendiğini göstermişti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic önümüzdeki iki toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artışı görmeyi istediğini söyledi. Bostic Fed'in gelecekte ipotek teminatlı menkul kıymet satışı yapmaya açık olması gerekliliğini de kaydetti. Christopher Waller ise faiz artış sürecinin Volcker anı olmadığını, ekonominin bu artışlara dayanabileceğini bildirdi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de iki toplantıda 50'şer baz puan faiz artırımı söylemine destek verdi. Mester yine de enflasyonun yüksek kalması durumunda 75 baz puanlık artışa açık kapı bıraktı.

YÜKSEK ENFLASYON UYARISI GELMİŞTİ

Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerine Beyaz Saray yönetimi de dikkat çekmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçtiğimiz aylarda enflasyonunun Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle petrol fiyatlarında görülen sert sıçramayı yansıtmadığını belirtti.