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    • Ekonomi
    • 11.05.2022 15:32
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    • 11.05.2022 15:41
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    SON DAKİKA! ABD'de enflasyon krizi sürüyor! Piyasaların merakla beklediği Nisan ayı verileri açıklandı

    Son dakika haberine göre ABD'de yüksek enflasyon krizi sürüyor. Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ABD enflasyon verileri açıklandı. Ülkede nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de son dönemde yaşanan enflasyon krizi birçok toplumsal olayı da tetikledi. Ülke genelinde hırsızlık ve suç oranı hızla artarken; marketlerde birçok ürün kilitli raflarda satılmaya başlandı.

    ABD’de enflasyon krizi sürüyor! Veriler açıklandı

    Dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat düşüşleri ve Çin'deki salgın önlemlerinin enerji fiyatlarının soğumasına yol açması nedeniyle ABD'de enflasyon 40 yıllık zirveden geriledi.

    Ülkede Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ABD'de Nisan ayında tüketici fiyatlarındaki artışın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 olması yönündeydi.

    Mart ayında TÜFE yüzde 8,5 artışla son 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti.

    Aylık bazda Nisan ayında enflasyon yüzde 0,3 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,2 olmuştu.



    ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI
    Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon göstergeleri de beklentilerin üzerinde geldi. Buna göre ABD'de aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,4'lük beklentiye karşın yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon ise beklentilerin 0,2 puan üzerinde yüzde 6,2 olarak kaydedildi.

    '50 BAZ PUAN' MESAJLARI ARTIYOR
    Fed Mayıs toplantısında 2000 yılından beri ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımı yapmıştı. Başkan Jerome Powell Haziran ve Temmuz toplantılarında da faiz oranlarında 50'şer baz puanlık artışın masada olduğu sinyalini vermişti.

    Fed'in de yakın takip ettiği PCE enflasyonu Mart'ta yıllık yüzde 6,6 artmıştı. Bu oran, 50 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedilmişti.

    Enflasyon verisi öncesi Fed üyelerinden gelen son açıklamalar 50 baz puanlık artışı sinyallerinin güçlendiğini göstermişti.

    Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic önümüzdeki iki toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artışı görmeyi istediğini söyledi. Bostic Fed'in gelecekte ipotek teminatlı menkul kıymet satışı yapmaya açık olması gerekliliğini de kaydetti. Christopher Waller ise faiz artış sürecinin Volcker anı olmadığını, ekonominin bu artışlara dayanabileceğini bildirdi.

    Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de iki toplantıda 50'şer baz puan faiz artırımı söylemine destek verdi. Mester yine de enflasyonun yüksek kalması durumunda 75 baz puanlık artışa açık kapı bıraktı.

    YÜKSEK ENFLASYON UYARISI GELMİŞTİ
    Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerine Beyaz Saray yönetimi de dikkat çekmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçtiğimiz aylarda enflasyonunun Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle petrol fiyatlarında görülen sert sıçramayı yansıtmadığını belirtti.

    Psaki "Enflasyonunun Putin'in fiyat artışlarına bağlı olarak olağanüstü yüksek gelmesini bekliyoruz. Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan küresel sıkıntılar ve anormal fiyat artışları nedeniyle çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir farklılık bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        MARKETLERDE KİLİTLİ DOLAP UYGULAMASI
        Enflasyon oranlarında yaşanan artış ve tedarik zincirindeki bozulmalar nedeniyle ABD'de birçok ürün fiyatı son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Yaşanan bu olaylar sonucunda ülke genelinde marketlerde bazı ürünler kilitli dolaplarda koruma altına alındı.

        ABD'li vatandaşlar sosyal medyaya attıkları fotoğraflarla duruma tepki gösterirken, bebek maması ve deterjan gibi ürünlerin kilitli dolaplarda satıldığı görüldü.

        HIRSIZLIK VE YAĞMA ARTTI
        Ülke genelinde yaşanan kriz nedeniyle hırsızlık ve yağma olaylarında da son dönemde artış yaşandı. Son olarak ABD'nin en zengin eyaleti Kaliforniya'da kargo trenlerindeki ürünleri çalma ve yağmalandı. Bu durum, ABD'de her şeyin toz pembe olmadığını, ülkenin sanılından daha büyük bir ekomik kriz ve yoksulluk içinde olduğunu gözler önüne serdi.

        AMERİKAN RÜYASI BİTTİ
        ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonun yaşanması ve kovid döneminde tedarik zincirinin çökmesi fiyatlarda rekor yükselmelere neden oldu. Geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşanan krizi değerlendiren CNN Business bundan sonra ne olabileceği hakkında bilgiler verdi.

        ÇAMAŞIR DETERJANINDAN ARABAYA MEYVE SUYUNDAN EVLERE REKOR ARTIŞ

        PORTAKAL SUYU
        Kısa arz ve yüksek talebin birleşimi portakal fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Dondurulmuş portakal suyu vadeli işlemleri, salgın boyunca% 50 artarak Perşembe günü iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Narenciye hastalığı ve kötü hava koşulları ABD'de ve dünyada portakal mahsullerini kısıtlıyor. Ve son birkaç yıldır portakal suyuna olan talebin azaldığı, ancak pandemi sırasında bir artış yaşadığı için sadece kötü bir zamanlama var - ABD'nin% 100 konsantre olmayan meyve suları satışları 2019'da 5 milyar dolardan 2020'de 5,5 milyar dolara fırladı ve 2021 yılına kadar çoğunlukla bu seviyede kaldı.

        Florida'da geçen yıl bu kadar küçük bir hasat vardı - sadece 44,5 milyon kutu portakal - 1944-45 sezonundan bu yana en düşük mahsulü. 2019'ten 2020'e, aksine, 73.2 milyon kutu topladı. Brezilya ayrıca, 2019-2020 sezonundan mahsulünü% 31 oranında azaltan tarihi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

        Tarımsal emtia analizinde uzmanlaşmış Hackett Financial Advisors başkanı Shawn Hackett, "Klasik arz-talep uyumsuzluğunuz var" dedi. Sonuç olarak, tüketiciler "süpermarkette çok daha yüksek fiyatlar beklemelidir."

            EVLER
            Medyan konut satış fiyatı 2021'de 346.900 dolardı ve 2020'ye göre% 16.9 arttı. Ulusal Emlakçılar Birliği'ne göre, bu 1999'dan bu yana kaydedilen en yüksek artış.

            Konut piyasası çılgınlığı, 2020'den 2021'e medyan fiyat artışına bakarak konut servetinde 50.200 dolar biriktiren tipik ev sahibi için bir nimetti.

            Nar'ın baş ekonomisti Lawrence Yun, "Bu, ülke genelindeki ev sahipleri için oldukça büyük bir servet kazancı" dedi. "Konut piyasası, geçen yıl satışların artması ve fiyatların artmasıyla birlikte muhteşem bir performans gördü. Ancak envanter tüm zamanların en düşük seviyesinde."

            Satılmayan mevcut evlerin envanteri, Aralık ayı sonunda Kasım ayına göre% 18 düşüşle 910.000'in en düşük seviyesine geriledi.

            ÇAMAŞIR DETERJANI
            Proctor & Gamble bu hafta yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay perakende satış müşterilerinin fiyatlarını ortalama% 8 artırdığını ve çamaşır deterjanları, Tüylü kumaş yumuşatıcıları ve Sıçrayan kurutucu çarşafları Kazandığını duyurdu.

            Şirket, fiyat artışını nakliye, işçilik ve ürünlerini üretmek için kullandığı emtialar da dahil olmak üzere maliyet baskılarına bağladı. Üreticilerin ödediği fiyatlar için bir gösterge olan ABD üretici fiyat endeksi geçen yıl% 9,7 arttı.

            OTOMOBİLLER
            Bir araba alışveriş sitesi olan Edmunds, yeni bir otomobilin ortalama fiyatının Aralık 2021'de bir önceki yıla göre% 14 artışla 46.426 $ olduğunu söyledi. Bir bilgisayar çipi sıkıntısı, yeni araçların üretimini sınırlandırdı ve bu da talebi karşılamak için çok düşük envantere yol açtı.

            Rekor yüksek fiyatlar düşebilir, ancak pandemik öncesi seviyelere ulaşamayacaklar.

            Stokların yeniden inşa edileceği tahmin edildiğinden, uzmanlar fiyatlar üzerinde daha az baskı olması gerektiğini söylüyor.

            J.D. Power, kullanılmış otomobillerin ortalama toptan satış fiyatının 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yılın dördüncü çeyreğine kadar yaklaşık% 9 düşmesi gerektiğini ve fiyatların 2023'te düşmeye devam etmesi gerektiğini tahmin ediyor. Ancak salgın öncesi seviyelere ulaşmaları pek mümkün değil.

            Anderson Ekonomik Grubu tarafından yapılan yeni bir analize göre, kullanılmış otomobil fiyatları da Aralık 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık% 40 arttı.

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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA! ABD'de enflasyon krizi sürüyor! Piyasaların merakla beklediği Nisan ayı verileri açıklandı
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