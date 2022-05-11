SSK - SGK ve Bağkur'luların emeklik maaşı anında kesiliyor! E- Devlet üzerinden hemen denetleyin! Bu harfler varsa sigortanız iptal olur!

Tek tek açıklandı. SGK resmen harekete geçti. Emeklilik konusunda prim günü yetmeyenler dikkat: Bu hileli sigortalılık SGK doğrultusundan belirlendiğinde, primler siliniyor, aylık bağlandıysa da iadesi isteniyor. Vatandaşlardan 'sigortalı göstermek' vaadiyle para alan dolandırıcılar ile ilgili, sahte işyerleri belirleme edildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuluyor. İşte konu hakkında detaylar...