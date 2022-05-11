SSK - SGK ve Bağkur'luların emeklik maaşı anında kesiliyor! E- Devlet üzerinden hemen denetleyin! Bu harfler varsa sigortanız iptal olur!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti. Vatandaşların çoğu bu konudan haberdar değilç e- Devlet üzerinden kontrol etmezseni emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir. Bu genellikle yakın tarihte emekli olacak kişileri yakından ilgilendiriyor. Eğer hizmet dökümünüzde S,Ş,K gibi harfler varsa, ciddiye alın. İşte konu hakkında bilmeniz gerekenleri haberimizde derledik...
11.05.2022 09:36 - Son Güncelleme: 11.05.2022 09:40
Tek tek açıklandı. SGK resmen harekete geçti. Emeklilik konusunda prim günü yetmeyenler dikkat: Bu hileli sigortalılık SGK doğrultusundan belirlendiğinde, primler siliniyor, aylık bağlandıysa da iadesi isteniyor. Vatandaşlardan 'sigortalı göstermek' vaadiyle para alan dolandırıcılar ile ilgili, sahte işyerleri belirleme edildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuluyor. İşte konu hakkında detaylar...