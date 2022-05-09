Bayram sonrası ilaç gibi geldi! Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan vatandaşlara çağrı: Hesaplarınızı kontrol edin, para yatmış olabilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren kamu kurumlarından birisidir. Hem emekli ödemeleri hem gereksinim sahiplerine ödediği başka hizmetleri hem de geliştirmiş bulunduğu istihdam projeleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen ve çoğu mağduriyeti başarı ile sonlandıran Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde de vatandaş yararına çalışmalar sürdürmeye devam ediyor.