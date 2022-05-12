EYT mağdurları için prim desteği düzenlemesi... 1999 tarihinde işe girmek... 12 Mayıs EYT’de çözüm formülü belli oldu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son hal ne? EYT mağdurları uzunca süreden bu yana EYT konusunu gündeme getiriyor. Genellikle yaş sınırının esnetilmesi istenirken prim desteğinin de talep edildiği biliniyor. Hükümetin yeni planlamalarına yönelik ilk günden maddesi 3600 ek göstergesiydi. Bu planlama halledilir halledilmez odak noktası tekrardan erken emeklilik şartlarına çevrildi. İşte bu mevzuya dair son gelişmeler!
EYT'de Ne Noktaya Gelindi?
Hükümetin yeni planlamalarına yönelik ilk günden maddesi 3600 ek göstergesiydi. Bu planlama halledilir halledilmez odak noktası tekrardan erken emeklilik şartlarına çevrildi.
Eksperler doğrultusundan hale yönelik oluşturulan değerlendirmeye göre çok kısa bir vakit amacıylade bu hususta ciddi adımlar atılacak. Fakat bu adımların ne vakit atılacağı hususu şimdilik netlik kazanmış değil. Gerek Çalışma Bakanlığı gerekse de Ak Parti'nin tutumu dikkate alındığında ise net olan bilgi bu hususta adımlar atılacağı bilgisidir.