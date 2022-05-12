Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.05.2022 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2022 08:52
    ABONE OL

    EYT mağdurları için prim desteği düzenlemesi... 1999 tarihinde işe girmek... 12 Mayıs EYT’de çözüm formülü belli oldu!

    Emekli olmak amacıyla istenen meşru şartları tamamlamış fakat yaşını doldurmamasından kaynaklı olarak sonuca varamayan milyonlarca vatandaş var. Hal bu tür olunca da bu vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında atılacak adımları bekliyorlardı. Seslerini duyurabilmek içerisinde EYT olarak isimlendirdikleri bir dernek kurdular. Vatandaşların bu taleplerini yok saymak istemeyen AK Parti, bu tarafta yaptığı açıklamalar ile milyonları heyecanlandırdı. 2021 yılının sonuna doğru oluşturulan açıklamalar sönen umutları yeninden yeşertmeyi başardı.

    takvim.com.tr
    EYT’de çözüm formülü belli oldu! EYT mağdurları için...

    Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son hal ne? EYT mağdurları uzunca süreden bu yana EYT konusunu gündeme getiriyor. Genellikle yaş sınırının esnetilmesi istenirken prim desteğinin de talep edildiği biliniyor. Hükümetin yeni planlamalarına yönelik ilk günden maddesi 3600 ek göstergesiydi. Bu planlama halledilir halledilmez odak noktası tekrardan erken emeklilik şartlarına çevrildi. İşte bu mevzuya dair son gelişmeler!


    EYT'de Ne Noktaya Gelindi?

    Hükümetin yeni planlamalarına yönelik ilk günden maddesi 3600 ek göstergesiydi. Bu planlama halledilir halledilmez odak noktası tekrardan erken emeklilik şartlarına çevrildi.

    Eksperler doğrultusundan hale yönelik oluşturulan değerlendirmeye göre çok kısa bir vakit amacıylade bu hususta ciddi adımlar atılacak. Fakat bu adımların ne vakit atılacağı hususu şimdilik netlik kazanmış değil. Gerek Çalışma Bakanlığı gerekse de Ak Parti'nin tutumu dikkate alındığında ise net olan bilgi bu hususta adımlar atılacağı bilgisidir.

        Prim Desteği Düzenlemesi Nasıl Olacak?

        Prim planlamasinin yapılması gene EYT planlamalerine yönelik beklenilen konulardan biri. Bu planlama yaşama geçirilirse emekli olmak amacıyla yaşını doldurmuş fakat primini dolduramamış vatandaşlara destek sağlanacak. Destek kapsamında ise tamamlanması dilenen prim gün adedinda ortaya gelen boşlukların doldurulması amacıyla borçlanma yoluna gidilecek.

        Kadınlar bu vakit sigortalı çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren oluşturulan her çocuk amacıyla 2 sene olmak üzere belirlenecek. Erkeklerde ise askerlik oluşturulan vakit öneme alınacak ve emeklilik 1 sene erkene çekilebilecek.

        Dolayısıyla emeklilik yaşı 1999 tarihinde işe girmek koşuluyla erkeklerde 55 kadınlarda ise 50 olabilecek. Bununla birlikte tamamlanması gereken prim gün adedi koşulu gene devrede olacak. Mevcut hal gerçekleşirse bu sayıda 3600 gün olacak.

        Prim Desteği Düzenlemesi Nasıl Olacak?

        Prim planlamasının yapılması gene EYT planlamasına yönelik beklenilen konulardan biri. Bu planlama yaşama geçirilirse emekli olmak amacıyla yaşını doldurmuş fakat primini dolduramamış vatandaşlara destek sağlanacak. Destek kapsamında ise tamamlanması dilenen prim gün adedinde ortaya gelen boşlukların doldurulması amacıyla borçlanma yoluna gidilecek.

            Kadınların igortalı çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren oluşturulan her çocuk bağlamında 2 sene olmak üzere belirlenecek. Erkeklerde ise askerlik oluşturulan vakit öneme alıncak ve emeklilik 1 sene erkene çekilebilecek. Dolayısıyla emeklilik yaşı 1999 tarihinde işe girmek koşuluyla erkeklerde 55 kadınlarda ise 50 olabilecek. Bununla birlikte tamamlanması gereken prim gün adedi koşulu gene devrede olacak. Mevcut hal gerçekleşirse bu sayıda 3600 gün olacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yeni vali atamaları Resmi Gazete’de
            Haberler Ekonomi EYT mağdurları için prim desteği düzenlemesi... 1999 tarihinde işe girmek... 12 Mayıs EYT’de çözüm formülü belli oldu!
                SON DAKİKA