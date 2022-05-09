Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.05.2022 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2022 08:52
    ABONE OL

    SGK duyurdu! Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşların dikkatine: O şartları yerine getiren herkes, erken emeklilik hakkına sahip olacak!

    Emekli olmak, yaşlılık dönemlerini garanti altına almayı gerçekleştiren ve vatandaşı güvencesi olduğuna dair rahat hissettiren en mühim etkenlerden biridir. Bu noktada, sigortalı bir çalışma yaşamına sahip olmuş olan ya da yaşamı süresince bir kere dahi olsa sigortalı bir işte çalışmış olan kişiler, emekli olmanın yollarını aramaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tespit ettiği kurallar, emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla rehber niteliğindedir.

    takvim.com.tr
    O şartları yerine getiren herkes, erken emeklilik hakkına sahip olacak!

    Sigortalı bir çalışma hayatına sahip olan olmayan herkes, emekli maaşı alarak yaşlılık dönemini garanti altına alabilmek istemektedir. Bu isteğin gerçekleşebilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan belirlenmiş olan birtakım şartlar bulunmaktadır. Kurum, yapmış bulunduğu son davet ile eş güdümlü birtakım gruplarda yer alan kişilerin erken emekli olma hakkına sahip bulunduğunu duyurmuştur. İşte SGK'nın erken emekliliğe ilişkin yapmış olduğu çağrının detayları…

    Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı kategoriler altında araştırmış bulunduğu emeklilik başlığında, vatandaşlara erken emekli olmanın yollarını da göstermektedir. Bu kapsamda vatandaşlara, erken emekli olabilmeleri amacıyla oluşturulan başlıca çağrılardan biri, prim borçlanmasıdır. Vatandaşlar, geriye dönük prim borçlanması yaparak erken emekli olma hakkına sahiptirler.

    Emeklilik Borçlanması

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "emekli olma şartları" başlığı altında belirlemiş bulunduğu genel maddeler, yaş, sigortalılık zamanı ve prim ödemesidir. Yaş ve sigortalı olma zamanını tamamlamış olan vatandaşlar, prim ödemelerini tamamlamadan emekli olamazlar.

        Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu, prim ödemelerinde eksikler olan vatandaşlar amacıyla emeklilik borçlanması imkânı sunmaktadır. Bu borçlanma başlığı, çalışma hayatına detaylı sebeplerden dolayı ara vermiş ve buna bağlı olarak da prim ödemesini tamamlayamamış olan kişileri kapsamaktadır.

        Emeklilik Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?

        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geriye dönük prim ödemesi yapılmasına izin verilen kümeler şu şekildedir:

        · Sigortalı çalışırken doğum yapmış olan kadınlar

        · Askere gitmiş olan erkekler

        · Lisansüstü eğitimini yurtdışında tamamlamış olan kişiler

        · Sigortalı bir işte çalışırken hüküm giymiş olan kişiler

        · Greve katılan kişiler

        · Zorunlu staj yapmış olan kişiler

        Emeklilik Borçlanması

        Prim ödemelerini toplu yatırmak amacıyla alakalı dilekçe ile SGK Müdürlüklerine müracaat yapılması yeterlidir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li belediye başkanının anketinden Erdoğan çıktı!
        Haberler Ekonomi SGK duyurdu! Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşların dikkatine: O şartları yerine getiren herkes, erken emeklilik hakkına sahip olacak!
            SON DAKİKA