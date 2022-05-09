SGK duyurdu! Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşların dikkatine: O şartları yerine getiren herkes, erken emeklilik hakkına sahip olacak!

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu, prim ödemelerinde eksikler olan vatandaşlar amacıyla emeklilik borçlanması imkânı sunmaktadır. Bu borçlanma başlığı, çalışma hayatına detaylı sebeplerden dolayı ara vermiş ve buna bağlı olarak da prim ödemesini tamamlayamamış olan kişileri kapsamaktadır.