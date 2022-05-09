SGK duyurdu! Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşların dikkatine: O şartları yerine getiren herkes, erken emeklilik hakkına sahip olacak!

Sigortalı bir çalışma hayatına sahip olan olmayan herkes, emekli maaşı alarak yaşlılık dönemini garanti altına alabilmek istemektedir. Bu isteğin gerçekleşebilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan belirlenmiş olan birtakım şartlar bulunmaktadır. Kurum, yapmış bulunduğu son davet ile eş güdümlü birtakım gruplarda yer alan kişilerin erken emekli olma hakkına sahip bulunduğunu duyurmuştur. İşte SGK'nın erken emekliliğe ilişkin yapmış olduğu çağrının detayları…
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı kategoriler altında araştırmış bulunduğu emeklilik başlığında, vatandaşlara erken emekli olmanın yollarını da göstermektedir. Bu kapsamda vatandaşlara, erken emekli olabilmeleri amacıyla oluşturulan başlıca çağrılardan biri, prim borçlanmasıdır. Vatandaşlar, geriye dönük prim borçlanması yaparak erken emekli olma hakkına sahiptirler.
Emeklilik Borçlanması
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "emekli olma şartları" başlığı altında belirlemiş bulunduğu genel maddeler, yaş, sigortalılık zamanı ve prim ödemesidir. Yaş ve sigortalı olma zamanını tamamlamış olan vatandaşlar, prim ödemelerini tamamlamadan emekli olamazlar.