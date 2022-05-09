Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin, Ethereum, Ripple hepsi çakıldı! Fed'in faiz kararı sonrası sert düşüş

Kripto para yatırımcıları rekorlar beklerken ellerindeki paralardan da olmanın umutsuzluğu içine girişti. Bitcoin için bu yıl 100 bin doları aşacağını belirten uzmanlar düşüş karşısında destek noktalarını belirtmekten öte bir şey yapamıyor. Bitcoin geçtiğimiz Kasım ayında gördüğü 69 bin Dolar olan tarihi zirvesinden yüzde 51 geride işlem görüyor.
DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?
Kripto paralardaki düşüşün ana sebebi olarak ABD Merkez Bankası'nın almış olduğu Faiz artırım aksiyonu başrol oynuyor. Fed faizi 50 baz puan artırarak yüzde 1'e yükseltti. ABD'de yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz artırım politikası uygulayan Fed, enflasyonda düzelme görülmezse ilerleyen aylarda da faiz artıracağını açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Haziran ve Temmuz ayları için de sözlü yönlendirme yaparak 50'şer baz puanlık artışa sıcak baktıklarını duyurdu.
Bu gelişmeyle birlikte dolar küresel piyasalarda güç kazanırken ABD borsalarına sert satışlar geldi. Yüzde 3 civarında düşüş yaşayan ABD borsaları nedeniyle kripto paralarda da gerilemeler görüldü.
KORKU ENDEKSİ DE TAVAN YAPTI
Kripto paralardaki korku ve açgözlülük endeksi de uzun zaman sonra 20 değerinin altına geriledi. 11 seviyesinde bulunan endeks, piyasada satışların daha da artabileceğine yönelik sinyal olarak kabul ediliyor. Şu anda kripto para piyasasında aşırı korku seviyesi yerini koruyor.