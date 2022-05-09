Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin, Ethereum, Ripple hepsi çakıldı! Fed'in faiz kararı sonrası sert düşüş

Kripto para borsaları yükseliş ya da düşüş anında kendilerini korumaya almak için sistemlerini yavaşlatabiliyor ve bundan dolayı da alım-satım gerçekleşemediği için yatırımcılar mağdur olabiliyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olunmaması nedeniyle hemen hemen herkes kripto paralar üzerinden açıklamalar yapıp uzman olduğunu iddia edebiliyor. Sosyal medyada birçok sıradan kişi yetkisi olmamasına rağmen tavsiyede bulunup yatırımcıları mağdur ediyor. Grafiklerle anlatımlar yapılsa da küresel ekonomiyi etkileyecek tek değişiklik tüm analizleri suya düşürebiliyor. Bu nedenle kripto para yatırımı yaparken dikkatli olunmalı ve risklerin iyi bilinmesi ve stop emirlerinin her gün güncellenmesi gerekiyor.