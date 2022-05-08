SGK’lı, SSK’lı tüm vatandaşları ilgilendiriyor. O kişiler SGK anlaşmalı özel hastanelerden yararlanabilecek. Ayda 35 lira ödeyerek...

Hastaneye gidenler iki kez düşünsün. Ayda 35 liraya ödeyerek özel hastanelerde tedavi olmak mümkün! Bir çok kişi halen bu sistemi bilmiyor. Kamu hastanelerindeki yoğunluğu beklemek istemeyenler, randevusuz hastaneye gitmek isteyenler özel hastanelerin yolunu tutuyor. Bu kapsamda da vatandaşın cebindeki parayı harcatmayacak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası devreye giriyor. Özel hastanelere yığınla para vermek yerine Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile çok cüzi bir miktarda ödeme yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin yanıtına birlikte bakalım...