SGK'lı, SSK'lı tüm vatandaşları ilgilendiriyor. O kişiler SGK anlaşmalı özel hastanelerden yararlanabilecek. Ayda 35 lira ödeyerek...
O kişiler SGK anlaşmalı özel hastanelerden yararlanabilecek. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Aylık 35 TL ödeyerek sıgorta hizmetlerinden faydalanmak mümkün. Üstelik koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye yatmak isteyenleri de kapsıyor. Bilindiği üzere özel hastanelerde, özel sağlık sigortası ile tedavi olmak pahalıya geliyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kısaca TSS ise tam da bu boktada ara bir formül olarak devreye giriyor ve vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor. Peki Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir, kimler kullanabilir? Ek ödeme var mı? İşte detaylı bilgiler...
Hastaneye gidenler iki kez düşünsün. Ayda 35 liraya ödeyerek özel hastanelerde tedavi olmak mümkün! Bir çok kişi halen bu sistemi bilmiyor. Kamu hastanelerindeki yoğunluğu beklemek istemeyenler, randevusuz hastaneye gitmek isteyenler özel hastanelerin yolunu tutuyor. Bu kapsamda da vatandaşın cebindeki parayı harcatmayacak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası devreye giriyor. Özel hastanelere yığınla para vermek yerine Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile çok cüzi bir miktarda ödeme yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin yanıtına birlikte bakalım...
Hastaneye gitmek isteyenler için sigorta olarak devletin sağladığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve özel sağlık seçenekleri bulunuyor. Ayrıca bir de tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) alternatifi halen bir çok kişinin bilmediği bir sigorta türü. Özel hastanelere gidildiğinde özel sağlık sigortası ile tedavi olmak daha pahalıyken, TSS ise cepleri rahatlatıyor.
UYGUN FİYATA HİZMET
Çünkü tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK anlaşmalı özel hastanelerde sadece devlet tarafından alınan 15 lira ek ücreti (katkı payı) ödeyerek tedavi olmanızı sağlayan bir sigorta türü. SGK sigortasının geçerli olduğu özel hastanelerdeki fark ücretlerinin karşılandığı ve böylece kişilerin yalnızca anlaşma limitini aşan tedavi tutarını ödediği tamamlayıcı sağlık sigortaları, bu özelliği nedeniyle özel sağlık sigortalarından daha uygun fiyata hizmete sunuluyor.
NELERİ KAPSIYOR?
Primleri sigorta şirketlerine göre değişmekle birlikte ortalama ayda 35 lira ödeyerek TSS'li olabilirsiniz. TSS kapsamında ise yatarak ve ayakta tedavi teminatlı ve sadece yatarak teminatlı olarak iki farklı poliçe var. Yatarak tedavi teminatında; cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, kroner anjiyografi, küçük müdahale giderleri, standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir kişilik refakatçi giderleri yüzde 100 karşılanıyor.