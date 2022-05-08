SGK'dan sıfır faizli konut kredisi 2 bankadan alınıyor! Hak sahibi belgesiyle başvurmak yetiyor! Ev almak isteyenler biran önce...

Ev almak isteyen ancak maddi durumu yetersiz olan o kişiler SGK'nın faizsiz konut kredisi desteğinden yararlanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinde bulunacak. Bunun için en önemli belge SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi. Belgeyle birlikte Ziraat Bankası'na başvuru yapılması gerekiyor. Peki, SGK faizsiz konut kredisi 2022 başvuru nasıl yapılır? İşte SGK'nın sitesinde yer alan bilgilere göre faizsiz konut kredisi hakkında tüm ayrıntılar...