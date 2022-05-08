SGK'dan sıfır faizli konut kredisi 2 bankadan alınıyor! Hak sahibi belgesiyle başvurmak yetiyor! Ev almak isteyenler biran önce...
Ev almak isteyen vatandaşlar dikkat! SGK'dan sıfır faizli konut kredisi Ziraat Bankası ve Halkbank'tan alınıyor. Faizsiz konut kredisi avantajını kaçırmak istemeyen kişiler hemen araştırmalara koyuldu. Peki kimler faizsiz konut kredisinden yararlanabilir? Sıfır faizli konut kredisi şartları neler? İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ev alanlara faizsiz kredi desteğinin detayları...
Ev almak isteyen ancak maddi durumu yetersiz olan o kişiler SGK'nın faizsiz konut kredisi desteğinden yararlanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinde bulunacak. Bunun için en önemli belge SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi. Belgeyle birlikte Ziraat Bankası'na başvuru yapılması gerekiyor. Peki, SGK faizsiz konut kredisi 2022 başvuru nasıl yapılır? İşte SGK'nın sitesinde yer alan bilgilere göre faizsiz konut kredisi hakkında tüm ayrıntılar...
Ev almak için kredi kullanacaklara güzel haber geldi. SGK'lılara faizsiz konut kredisi! Detaylar tek tek açıklandı. Devlet dar gelirli vatandaşlar için barınma, eşya yardımı, kira desteği verirken, SGK da faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor. Konut kredisinin geri ödemeleri ise vatandaşın aldığı aylık oranına göre belirleniyor. Örneğin 3 bin lira aylığı olanlar 750 lira taksit ödüyor. İşte başlıklar altında merak edilen tüm soruların yanıtları...
FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN YARARLANACAK HAK SAHİPLERİ KİMLERDİR?
-5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların,
-Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,
-İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,