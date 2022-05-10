Devletten büyük destek! Başvuran herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak! Biraz önce duyuruldu

Devlet kurumları, detaylı faktörler kapsamında dezavantajlı gruplarda değerlendirilebilecek olan vatandaşlara birtakım yardımlar iletmektedirler. Bu yardımların çoğu, kişilerin esas gereksinimlerini karşılayabilmeleri amacına hizmet etmektedir. Bu kapsamda devletin bu sosyal yardım siyasetini yürütmek ile yükümlü kurumlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, gereksinim sahibi vatandaşlara "fakirlik/ muhtaçlık aylığı" hizmeti sunmaktadır.
Yoksulluk Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 1.282 TL limitli yoksulluk aylığı hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin, ikamet ettikleri illerde tespit edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü binalarına gitmeleri, PTT aracılığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne posta yollamaları ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesine giriş sağlamaları gerekmektedir.
Yoksulluk Aylığı Nedir?
Yoksulluk ya da başka adı ile muhtaçlık aylığı olarak tanınan sosyal yardım modeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan tasarlanmış olan bir sosyal yardım modelidir. Yaşlılıktan ya da yüzde 40 ve üzeri oranlı engel halinden dolayı kendi geçimini sağlayamayacak halde olan vatandaşlar, müdürlük doğrultusundan tasarlanmış olan bu yardım modelinden karşılıksız bir şekilde faydalanabilmektedirler.