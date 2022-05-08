Araç alacaklar dikkat! Nisan ayında en çok satılan markalar belli oldu! Renault, Volkswagen, Fiat, Ford…
Araç sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi en çok hangi markanın tercih edildiğini merak ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan verilerini yayınladı. İşte Nisan ayında en çok satılan araba markaları
08.05.2022 12:22 - Son Güncelleme: 08.05.2022 12:22
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan verilerini yayınladı.