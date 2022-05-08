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Araç alacaklar dikkat! Nisan ayında en çok satılan markalar belli oldu! Renault, Volkswagen, Fiat, Ford…

Araç sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi en çok hangi markanın tercih edildiğini merak ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan verilerini yayınladı. İşte Nisan ayında en çok satılan araba markaları

08.05.2022 12:22 - Son Güncelleme: 08.05.2022 12:22
Araç alacaklar dikkat! Nisan ayında en çok satılan markalar belli oldu! Renault, Volkswagen, Fiat, Ford…

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan verilerini yayınladı.

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Araç alacaklar dikkat! Nisan ayında en çok satılan markalar belli oldu! Renault, Volkswagen, Fiat, Ford…

ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45 bin 564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi ve satışlar, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5,8 azaldı.

Araç alacaklar dikkat! Nisan ayında en çok satılan markalar belli oldu! Renault, Volkswagen, Fiat, Ford…

Nisan 2022'nin verilerinin de eklenmesiyle, yıl başından bu yana satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı 212 bin 085 olarak kayıtlara geçti.

Araç alacaklar dikkat! Nisan ayında en çok satılan markalar belli oldu! Renault, Volkswagen, Fiat, Ford…

Geçtiğimiz yıl ilk 4 aylık dönemde 260 bin 148 araç satılmıştı.

Araç alacaklar dikkat! Nisan ayında en çok satılan markalar belli oldu! Renault, Volkswagen, Fiat, Ford…

EN ÇOK SATAN 10 MARKA

ODD, Nisan 2022 ve yılın ilk 4 aylık dönemine ilişkin en çok satan markaları da paylaştı.

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