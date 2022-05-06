Sahibinden ikinci el ve sıfır araba alacaklar bu listeye dikkat! İşte en az yakan arabalar!
Sahibinden ikinci el otomobil ve sıfır araba alacaklar son yakıt fiyatlarının ardından en az yakan arabaları araştırmaya başladı. Hem sıfır hem ikinci el otomobil almak isteyenler, 100 kilometre başına yakıt tüketimi en düşük olan araçları tercih etmeye başladı. Peki en az yakan otomobiller hangileri? İşte sıfır ve ikinci eli rahat bulunan benzinli, dizel ve hibrit araçların yakıt tüketimleri ve en az yakan arabalar
Sıfır ve ikinci el araç piyasasında satış rekorları devam ederken dünyayı etkisi altına alan pahalılıktan benzin ve motorin (mazot) fiyatları da etkileniyor. Petroldeki dalgalanma tüm dünyada kullanıcıları yakıt tüketimi düşük olan ve en az yakan araçlara yönlendirdi. Benzinli, dizel, hibrit ve tam elektrikli otomobiller arasındaki rekabet sürerken yakıt tüketimi ve kilometre başı masraf değerleri otomobillerde tercih sebebi olarak en önde gelen unsur oldu.
Peki özellikle günlük araba kullanıcılarının tercih ettiği B ve C segmentteki otomobiller arasında yakıt değerleri en düşük olan araçlar hangileri? İşte hem sıfır hem de ikinci elinde stok sıkıntısı olmayan ve en az yakan arabalar listesinde zirveyi zorlayan 10 marka ve model...
CLIO 1.0 - 90 BEYGİR
En az yakan otomobiller listesinde benzinli olmasına rağmen uzun yol yakıt tüketimi 4.4 litre olan Renault Clio şehir içinde de 6.0'lık tüketim değeriyle rakiplerini çok zorlamasa da benzinli araç konforunu makul yakıt değerleriyle kullanıcısına sunan bir model olarak dikkat çekiyor.
EGEA 1.6 DİZEL - 120 BEYGİR
Yine seri satışlarda Türkiye'yi önemli bir pazar olarak kazanan markalardan FIAT'ın Egea modeli 1.6 litrelik motor hacmiyle kullanıcısına performans anlamında da avantaj sağlayan bir model olarak dikkat çekiyor. Egea şehir içi yakıt değeri 4.5 litreyi görürken bu tüketim uzun yolda 3.5 litreleri görebiliyor.