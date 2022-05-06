Sahibinden ikinci el ve sıfır araba alacaklar bu listeye dikkat! İşte en az yakan arabalar!

Sıfır ve ikinci el araç piyasasında satış rekorları devam ederken dünyayı etkisi altına alan pahalılıktan benzin ve motorin (mazot) fiyatları da etkileniyor. Petroldeki dalgalanma tüm dünyada kullanıcıları yakıt tüketimi düşük olan ve en az yakan araçlara yönlendirdi. Benzinli, dizel, hibrit ve tam elektrikli otomobiller arasındaki rekabet sürerken yakıt tüketimi ve kilometre başı masraf değerleri otomobillerde tercih sebebi olarak en önde gelen unsur oldu.