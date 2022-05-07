Peynir ekmek gibi satacak! Fiat'ın herkes tarafından merakla beklenen modeli nihayet Türkiye'de satışta; Fiyatını görenler şaşkına uğradı!

Günümüzde koşullarında sıfır otomobil satın alabilmek olabildiğince güç bir durumdur. İkinci el otomobil tipleri amacıyla de fiyatlar gene aynı şekilde uçuk olarak yer alıyor. Genel olarak otomobil alabilmek isteyenlerin piyasayı derli toplu olarak takip etmesi gerekir. Güçlü bir otomobil markası olarak Fiat yeni otomobil modeli ile fiyatlarda rakamları indirmeyi başarmıştır. Günümüzde Fiat 500 yeni modeli olarak firma 320 bin 500 TL olarak satış için fiyat rakamlarını belirledi.