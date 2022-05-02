Zincir markete Ramazan Bayramı indirimi! 3 Mayıs sıvı yağ, kırmızı et fiyatları! Tarım Kredi'de TMO 5 LT Ayçiçek yağı ve kırmızı et fiyatı düştü!

Tarım Kredi marketleri Ayçiçek yağı, kırmızı et ve bayram şekerlerinde indirim yaptı. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte zincir marketlerde indirim yağmuru başladı. Tarım Kredi Kooperatifi marketleri bayram müjdesini verdi. Yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda görülen fiyatlar sevinç yaşattı. Özellikle TMO markası ile beş litre ayçiçek yağı fiyatı dikkat çekti. Dana kuşbaşının yeni fiyatı da vatandaşları mutlu etti. İşte Mayıs güncel Tarım Kredi marketleri fiyatları...
TARIM KREDİ MARKETLERİNDE AYÇİÇEK YAĞI FİYATI
Tarım Kredi Marketlerinde TMO marka 5 litre ayçiçek yağının fiyatı düştü. Diğer bir çok marketlte 160 TL'den aşağı satılmayan 5 litre ayçiçek yağı şimdi Tarım Kredi Markette 129 TL'den satılıyor.
Ayrıca TMO markası ayçiçek yağı Tarım Kredi Markette olmasının yanı sıra, yakınlarında Tarım Kredi Market olmayan kişiler için de pttavm.com.tr web sitesinden online olarak satın alınabiliyor hem de ücretsiz kargo ile beraber.
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ'NDE ET FİYATLARI
Tarım Kredi Markette bulunan dana kuşbaşı fiyatı 400 gram olarak 43 lira 25 kuruş. 400 gram dana kuzu satır ise toplam 38 lira 75 kuruştan satışa çıkıyor.
TOZ ŞEKERİ FİYATLARI
Toz şeker ve ayçiçek yağı fiyatlarını da dibe çeken Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 5 kilogramlık toz şekeri 62,60 TL'den satarken; 5 litrelik ayçiçek yağını sadece 129 TL'den satmaya başladı.
Hem ayçiçek yağı hem toz şekeri ile yapmış olduğu indirimler bu fırsat kaçmaz dedirtiyor. Tarım Kredi Markete sizde hemen şimdi giderek en ucuz fiyatlardan sunulan en kaliteli ürünleri kolayca satın alabilirsiniz.