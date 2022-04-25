Ve netleşti! Başvuran hemen alıyor! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere son dakika 5.000 TL müjdesi!

Emekliye kredi veren bankalar

Şayet emekli maaşınızı almakta olduğunuz bankanızdan kredi talebinde bulunursanız sizin bütün bilgileriniz zaten bankada olduğundan sizden herhangi bir belge istenmemekte sadece sözleşme imzalatılmaktadır. Ancak yüksek kredi talep edildiğinde ve emekli maaşını aşan tutarlarda (ev, araba kredisi gibi kredi taleplerinde) ise, o zaman banka kefil ya da ipotek işlemini devreye sokabilir.

Maaşınızı almadığınız herhangi bir bankadan kredi talep ettiğinizde banka sizin kredi notunuza bakarak ve gelirinizi göz önünde tutarak kredi vermektedir.

Emekli olan kişilerin kredi ihtiyacı olması durumunda yapması gereken ilk şey emekli maaşı aldığı bankadan kredi talebinde bulunmasıdır. Çünkü maşının yattığı bankadan kredi talep etmesi banka için güven vereceği gibi faiz oranı da düşük olmaktadır.

Bankaların büyük bir kısmı emeklilerin kendi bankasını kullanmasını istemesi, gelir seviyesi düşük olsa da daha istikrarlı ve hesabını bilen geri ödemelerde aksatmalar yapmayan kesim olmasından kaynaklanmaktadır.