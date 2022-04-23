Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yarı fiyatına daire satıyor! İstanbul'un göbeğinde 390 bin TL'ye daire satışa çıktı





Ziraat Bankası'ndan Kimler Ev Satın Alabilir?



Ziraat Bankası'nın haczettiği ve ideal fiyatlar aracılığı ile satışa çıkarmış bulunduğu konutlardan birine ya da birkaçına sahip olmak isteyen kişilerin 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Hem de konut satışlarının yapıldığı e-ihale sistemine de kayıt yaptırmak gerekmektedir. Bu iki koşulu gerçekleştiren ve netice olarak sahip olunmak istenen dairenin teminat bedelini bankaya yatıran her vatandaş, alakalı konut ya da konutlar amacıyla öneri verme ve evi satın alma hakkına sahiptir.