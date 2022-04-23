Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yarı fiyatına daire satıyor! İstanbul'un göbeğinde 390 bin TL'ye daire satışa çıktı

Bankalar yüksek tutarları kredi hizmetleri karşılığında müşterilerinden detaylı teminatlar almaktadırlar. Vade sonucunda borçların ödenmemesi halinde kredi müracaatı sırasında teminat olarak alınmış olan mal varlıklarına bankalar aracılığı ile el konur. Bankacılık kanunu gereğince yurttaşların mal varlıklarını 3 yıldan uzun bir vakit ellerinde tutmaları ideal olmayan kurumlar, alakalı varlıkları ideal fiyatlar aracılığı ile e-ihale sistemi aracılığı ile satışa çıkarırlar.
Ziraat Bankası'ndan Kimler Ev Satın Alabilir?
Ziraat Bankası'nın haczettiği ve ideal fiyatlar aracılığı ile satışa çıkarmış bulunduğu konutlardan birine ya da birkaçına sahip olmak isteyen kişilerin 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Hem de konut satışlarının yapıldığı e-ihale sistemine de kayıt yaptırmak gerekmektedir. Bu iki koşulu gerçekleştiren ve netice olarak sahip olunmak istenen dairenin teminat bedelini bankaya yatıran her vatandaş, alakalı konut ya da konutlar amacıyla öneri verme ve evi satın alma hakkına sahiptir.
Ziraat Bankası Satılık Evler 2022
Ziraat Bankası'nın satışa çıkarmış bulunduğu konutlardan birinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar amacıyla konutların özelliklerinin ve fiyatlarının yer aldığı bir liste düzenlenmiştir. İlgili listede hem fiyatı hem de özellikleri ile en çok ilgi çeken iki konut şu şekilde belirlenmiştir:
İstanbul ili Şişli ilçesi: 43 metrekare stüdyo daire 390 bin TL, teminat bedeli 23 bin 400 TL