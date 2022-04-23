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    • Ekonomi
    • 23.04.2022 12:33
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    • 23.04.2022 12:33
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    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yarı fiyatına daire satıyor! İstanbul'un göbeğinde 390 bin TL'ye daire satışa çıktı

    Artan emlak fiyatlarından sonra ideal fiyatlar karşılığında kendi evinin sahibi olmanın yollarını arayan vatandaşlara, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi. Banka hacizli konutlarını, pazarının son derece altında fiyatlara satışa çıkardığını duyurdu. Bankaların e-ihale sistemi aracılığı ile satışa çıkardıkları konutlara, satış bedelleri üzerinden yüzde 6’lık teminat bedeli talep edilir. Bankaya teminat bedelini yatıran ve sistemi üzerinden konuta öneri veren vatandaşlar, en yüksek öneriyi vermeleri halinde evin yeni sahibi olurlar.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yarı fiyatına daire satıyor!

    Bankalar yüksek tutarları kredi hizmetleri karşılığında müşterilerinden detaylı teminatlar almaktadırlar. Vade sonucunda borçların ödenmemesi halinde kredi müracaatı sırasında teminat olarak alınmış olan mal varlıklarına bankalar aracılığı ile el konur. Bankacılık kanunu gereğince yurttaşların mal varlıklarını 3 yıldan uzun bir vakit ellerinde tutmaları ideal olmayan kurumlar, alakalı varlıkları ideal fiyatlar aracılığı ile e-ihale sistemi aracılığı ile satışa çıkarırlar.



    Ziraat Bankası'ndan Kimler Ev Satın Alabilir?

    Ziraat Bankası'nın haczettiği ve ideal fiyatlar aracılığı ile satışa çıkarmış bulunduğu konutlardan birine ya da birkaçına sahip olmak isteyen kişilerin 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Hem de konut satışlarının yapıldığı e-ihale sistemine de kayıt yaptırmak gerekmektedir. Bu iki koşulu gerçekleştiren ve netice olarak sahip olunmak istenen dairenin teminat bedelini bankaya yatıran her vatandaş, alakalı konut ya da konutlar amacıyla öneri verme ve evi satın alma hakkına sahiptir.



    Ziraat Bankası Satılık Evler 2022

    Ziraat Bankası'nın satışa çıkarmış bulunduğu konutlardan birinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar amacıyla konutların özelliklerinin ve fiyatlarının yer aldığı bir liste düzenlenmiştir. İlgili listede hem fiyatı hem de özellikleri ile en çok ilgi çeken iki konut şu şekilde belirlenmiştir:

    İstanbul ili Şişli ilçesi: 43 metrekare stüdyo daire 390 bin TL, teminat bedeli 23 bin 400 TL

        Halkbank Hacizli Evler

        Çankırı Çerkeş Satılık Konut 31901 Çankırı / Çerkeş Konut 521 m2 1 Gün 23:37:54 1.525.000,00 ₺

        Ankara Polatlı Satılık Konut 30967 Ankara / Polatlı Konut 94 m2 1 Gün 23:41:27 130.000,00 ₺

        Ankara Polatlı Satılık Konut 30968 Ankara / Polatlı Konut 122 m2 1 Gün 23:42:29 170.000,00 ₺

        Çorum İskilip Satılık İşyeri 23929 Çorum / İskilip İşyeri 265 m2 1 Gün 23:59:56 253.000,00 ₺

        Karaman Merkez Satılık İşyeri 24349 Karaman / Merkez İşyeri 180 m2 1 Gün 23:59:56 268.800,00 ₺

        Giresun Dereli Satılık İşyeri 28899 Giresun / Dereli İşyeri 5479 m2 1 Gün 23:59:56 2.880.000,00 ₺

        Tekirdağ Çerkezköy Satılık İşyeri 29041 Tekirdağ / Çerkezköy İşyeri 260 m2 1 Gün 23:59:56 370.000,00 ₺

        Malatya Battalgazi Satılık Konut 29291 Malatya / Battalgazi Konut 158 m2 1 Gün 23:59:56 290.000,00 ₺

        Kırıkkale Balışeyh Satılık Arsa 30546 Kırıkkale / Balışeyh Arsa 3.214,95 m2 1 Gün 23:59:56 270.000,00 ₺

        Kırıkkale Balışeyh Satılık Arsa 30547 Kırıkkale / Balışeyh Arsa 1.974,73 m2 1 Gün 23:59:56 144.000,00 ₺

        Vakıfbank Hacizli Evler

        Vakıfbank'tan Satılık 2+1 Dubleks Villa 880.000 TL

        Muğla / Dalaman / Kapukargın

        Vakıfbank'tan Satılık 2+1 Daire 320.000

        Gaziantep / Şahinbey / Bahçelievler

        Konut - Apartman Dairesi155 m2
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yarı fiyatına daire satıyor! İstanbul'un göbeğinde 390 bin TL'ye daire satışa çıktı
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