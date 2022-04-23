Ve sonunda son dakika netleşti! Kredi çekecekler dikkat! 12 ay geri ödemesiz, 3 sene vadeyle veriliyor!
Peş peşe açıklama yapıldı. Kredi çekecekler dikkat! 12 ay geri ödemesiz, 3 sene vadeyle veriliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketi almak için başvurular başladı. Destekler yatırım, ihracat ve işletme harcamaları olarak 3 bölümden oluşan destek paketlerinden yararlanmak isteyen binlerce kişi detaylı araştırmalara koyuldu. Peki KGF 2022 ne zaman verilecek? KGF nedir, ne demek? KGF desteği veren bankalar hangileri? KGF desteğinden kimler yararlanabilir, kaç yıl vadeli? İşte KFG destekli kredi hakkında bilgiler ve başvuru şartları
Kredi çekecekler dikkat! 12 ay geri ödemesiz, 3 sene vadeyle veriliyor! Şirketler için oluşturulan 3 farklı destek paketi için başvurular alınmaya başlandı. Destek paketinde ihracat ve yatırım için 25'er milyar TL, harcama için de 10 milyar TL ayrıldı. KGF desteği veren bankalar arasında Akbank, Denizbank, İş Bankası, Şekerbank yer alıyor. Peki KGF 2022 nedir, ne zaman verilecek? Kimler KGF desteği alabilir? KGF desteği veren bankalar hangileri, başvuru şartları neler?
KGF NEDİR, NE ZAMAN VERİLECEK?
KGF açılımı Kredi Garanti Fonu'dur. KGF kefaleti ile toplam 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketi sunuldu. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen kredi paketleri için kullanım ayrıntılarının açıklanması bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi. İşte destek paketleri hakkında tüm bilgiler...
Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL. 10 milyona kadar cirosu olanlar 5 milyon, 10-25 milyon TL cirosu olanlar 15 milyon, 25-125 milyon olanlar 25 milyon, 125 milyon ve üzeri olanlar da 25 milyon TL kredi kullanabilecek. Mevcutta ihracatı olan firmalar yüzde 90 oranında kefaletten yararlanıyorken potansiyel ihracatçı firmalar için bu oran yüzde 85 olacak.