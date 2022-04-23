Başvuran tüm vatandaşlara hemen 6.000-8.000 ve 10.000 TL kredi verilecek! 90 gün ertelemeli ödemenin detayları netleşti!

Kredi çekmek isteyenler hem devlet bankaları hem de özel bankalardaki faiz oranlarını karşılaştırıp bütçelerine en ideal kampanyayı seçiyor. Bazı bankalar da Nisan ayına özel bahar kredisi, 3 ay ertelemeli kredi gibi kampanyalar sunuyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, ING Bank, TEB, Akbank, YapıKredi ve İş Bankası hangi faiz oranlarıyla kredi olanağı sunuyor? İşte banka banka faiz oranları ve taksit bilgileri…
QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
QNB Finansbank müşterilerine 10 bin liralık tüketici kredisinde 1.79 oranında faiz sunuyor. Sonuç olarak QNB Finansbank'tan 24 ay geri ödemeli 10 bin TL tüketici kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 544 lira 90 kuruş oluyor.
VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Vakıfbank müşterilerine 10 bin liralık tüketici kredisinde 1.55 oranında faiz sunuyor. Sonuç olarak Vakıfbank'tan 24 ay geri ödemeli 10 bin TL tüketici kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 520 lira 36 kuruş oluyor.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Ziraat Bankası müşterilerine 10 bin liralık ihtiyaç kredisinde 1.94 oranında faiz sunuyor. Böylelikle Ziraat Bankası'ndan 24 ay geri ödemeli
10 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 548 lira 56 kuruş oluyor.
HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Halkbank müşterilerine 10 bin liralık tüketici kredisinde 1.94 oranında faiz sunuyor. Sonuç olarak Halkbank'tan 24 ay geri ödemeli 10 bin TL gereksinim kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 531 lira 83 kuruş oluyor.