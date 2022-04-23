Başvuran tüm vatandaşlara hemen 6.000-8.000 ve 10.000 TL kredi verilecek! 90 gün ertelemeli ödemenin detayları netleşti!

Kredi çekmek isteyenler hem devlet bankaları hem de özel bankalardaki faiz oranlarını karşılaştırıp bütçelerine en ideal kampanyayı seçiyor. Bazı bankalar da Nisan ayına özel bahar kredisi, 3 ay ertelemeli kredi gibi kampanyalar sunuyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, ING Bank, TEB, Akbank, YapıKredi ve İş Bankası hangi faiz oranlarıyla kredi olanağı sunuyor? İşte banka banka faiz oranları ve taksit bilgileri…