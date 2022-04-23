Para lazım diyenlere haber geldi! 5000-25000 ve 100.000 TL emekli vatandaşlara veriliyor! Bayram öncesi bomba gelişme!
Halk Bankası yeni dönemde nakde sıkışan emekli müşterileri için düşük ve yüksek tutarlı olmak üzere iki ayrı kredi kampanyası geliştirmiştir. Söz konusu kampanyaların detaylarını kamuoyu ile paylaşan banka, kredi kampanyalarının yalnızca mevcut ya da emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan yeni müşterileri için geçerli olduğunu duyurmuştur.
Çeşitli faktörler çerçevesinde giderek zorlaşan hayat şartlarına karşın tek maaşlı emekli vatandaşların yanında olduğunu duyuran Halk Bankası, ilgili kategoride yer alan müşterileri için iki ayrı kredi kampanyası geliştirdiği bilgisini kamuoyu ile paylaştı.
Halk Bankası Emekli Mini Kredi Hizmeti
Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde nakde sıkışan ancak bu nakit sıkışıklığını düşük meblağlar ile uzun vadede çözüme kavuşturabileceğine inanan emekli vatandaşlar için mini kredi hizmeti sunacağını açıklamıştır.
Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli mini kredi kampanyasının üst limiti 5 bin TL, azami vade sayısı 36 ay ve aylık ortalama faiz oranı yüzde 1,58 olarak belirlenmiştir.
Halk Bankası Diğer Emekli Kredisi Hizmeti
Halk Bankası'nın nakde ihtiyacı fazla olan emekli vatandaşlar için geliştirmiş olduğu ana kredi hizmetinin üst limiti 100 bin TL olarak belirlenmiştir.