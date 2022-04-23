Ziraat Bankası bombayı patlattı! 2 yıl geri ödeme olmadan ve 10 yıl vadeli olarak 500.000 TL veriyor! 18 yaş üstü herkes alabilir
Yeni dönemde hem kadınları iş hayatına dahil etmek hem de ülke içi üretimi arttırarak dışa bağımlılığı azaltmak amacı ile geliştirilmiş olan Ziraat Bankası kadın çiftçi kredisi, tamamen faizsiz olması sayesinde büyük ilgi görmeyi başardı. Banka, ilgili hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Ziraat Bankası'nın kadın çiftçi kredisi hizmetine yönelik ayrıntılar.
Ziraat Bankası'ndan kadın çiftçilere özel kredi hizmeti: 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli 500 bin TL başvuran herkesin hesabında! Ziraat Bankası'nın yeni dönemde geliştirmiş olduğu 6 tarım destek hizmetinden birisi olarak karşımıza çıkan kadın çiftçi kredi kampanyasının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı. Devletin destek vermiş olduğu söz konusu kredi hizmetinde, 500 bin TL'ye kadar nakdi hizmetin sunulacağı bilgisi kaydedildi.
Ziraat Bankası Kadın Çiftçi Kredisi
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde ülke içi üretimin artması ve buna bağlı olarak da dışa bağımlılığın azalması için kadın çiftçiler için yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.
Tamamen faizsiz olarak hizmete sunulan kadın çiftçi kredisi kampanyasının tüm ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu kadın çiftçi kredi kampanyasının üst limitinin 500 bin TL, faiz oranının yüzde 0 ve azami vade sayısının 10 yıl olduğu bilgisi kaydedildi.