Gözler oradaydı! Sonunda belli oldu! Maaşlar, ikramiyeler ek ödemeler arttı! En düşüğü 8000 TL'den fazla....

Memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak olan zam amacıyla oranlar belli oldu. Emeklilerin ve memurların yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği temmuz artışlarıyla alakalı sayılar netleşiyor. 14 milyona yakın emekli ile memurların gündeminde olan temmuz zammı ile alakalı son dakika gelişmeleri vatandaşlar doğrultusundan yakından takip ediliyor. Yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranları baz alınarak hesaplanan temmuz zamları ardından memurlar amacıyla aile yardımları ve toplu sözleşme ikramiyeleri de zamlanacak. Emekliler amacıyla ise, maaş ve ek ödemeler artarken bayram ikramiyeleri de hesaplara yatacak. Peki emekli temmuz zammı ne kadar olacak?
Maaşlar, ikramiyeler ek ödemeler arttı! En düşüğü 8000 TL'den fazla....
TÜFE tahminine göre, Temmuz zammı yüzde 27.12 fark ile yüzde 34.12'yi bulabilecek. Bu halde en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya çıkacak. Aile yardımı eş amacıyla 535,17 liradan 717,77, 0-6 yaş arası çocuk amacıyla 117,72 liradan 157,88, 6 yaş üstü çocuk amacıyla de 58,86 liradan 78,94 liraya yükselirken; eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olan memurun parası 770 liradan bin 33 liraya ulaşacak.