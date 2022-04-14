SSK-SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar dikkat! İşte 2022 yılı Temmuz'dan itibaren alacağınız maaş

Beklentinin üzerinde zam yapılacak

Memur ve emekliler amacıyla zam + ikramiye ayı olan Temmuz ayında ise refah payına ek, 3600 ek göstergenin de Meclis'ten geçmesi durumunda ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.

2022 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK doğrultusundan ilan edilen enflasyon rakamına göre ÜFE'de (2003=100) 2022 senesi Mart ayında bir evvelki aya göre %5,46, bir evvelki senenin Aralık ayına göre %22,81, bir evvelki senenin aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.