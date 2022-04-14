SSK-SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar dikkat! İşte 2022 yılı Temmuz'dan itibaren alacağınız maaş

Bir yandan emekliye bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı araştırılırken, başka yandan emekli maaş zammı ve ikramiye artışlarına dair merak edilenler gün yüzüne çıktı. Emeklilerin yanı sıra çalışan milyonlarca bireyi de ilgilendiren yeni düzenlemeler kapsamında mühim adımlar atılmaya devam ediyor. Memur ve emekliler amacıyla ek zam, ''refah payı'' ile ilgili yeni gelişmelerin yaşanmasının sonrasında beklentiler de bir hayli yükselmiş halda. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ve refah payı ile ilgili son hal ne?
Emeklilerin alacakları zam miktarları amacıyla ilk üç aylık rakam da meydana çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon seviyesi yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu miktar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor.
Bu seviyesin üstüne üç aylık enflasyon daha eklenince net rakam 3 Temmuz'da belirlenecek.
Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon seviyesi kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 seviyesindeki toplu sözleşme artışına ayrıca 7.5 puanı aşan miktarda enflasyon farkı alacak. oluşturulan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 seviyesinde çıkması bekleniyor.