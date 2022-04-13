Minimum 1.500 TL - en azametli 2 bin 323 TL ödeme! Adım adım yaklaşıyor! 700 bin kamu işçisine ikramiye kazancı: Taşeron ve 4/b 4/d işçi maaşları...

700 bin işçiye ikramiye ödemesi! 13 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak! Kamuda çalışan işçilere yılda 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. İlk taksiti Ocak'ta ödenen tediyelerin ikinci kısmı Nisan ayı sonunda hesaplara yatırılacak. Peki, İşçi ikramiyeleri (tediye) ne zaman yatacak? Işçiye ikramiye (tediye) ödemesinde kim, ne kadar alacak? İşte İşçi tediye tarihleri 2022!