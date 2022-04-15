Yalnızca emekliler alacak! 20.000 ve 40.000 TL nakit desteği veriliyor! Almak için yapmanız gereken... Biraz evvel açıklandı!
Ekonomik şartların giderek zorlaştığı şu zamanlarda tek maaş ile hem gereksinimlerini karşılamak hem de ev sahibi olma hayallerini yapmak amacıyla mücadele etmeye çalışan emeklilere, Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber geldi. İşte Ziraat Bankası'nın emekli müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu kredi kampanyalarına dair haberin devamı...
15.04.2022 09:22 - Son Güncelleme: 15.04.2022 09:22
Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022
Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın nakde sıkışıklıkları günden güne artan emekli vatandaşlara, ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, ilgili hizmetinin yalnızca mevcut emekli müşterileri ve emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan yeni müşterileri için geçerli olduğunu bildirdi.
Ziraat Bankası Emekli Konut Kredisi 2022
Ziraat Bankası, yeni dönemde döviz kurlarının yükselişlerine ve diğer faktörlere bağlı olarak fahiş fiyatlardan satışa sunulan konut fiyatlarına karşı da emekli müşterisinin yanında olduğunu gösterdi. Banka, bu iddiasını geliştirmiş olduğu emekli konut kredisi hizmeti ile desteklemiş oldu.