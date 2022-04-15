Yalnızca emekliler alacak! 20.000 ve 40.000 TL nakit desteği veriliyor! Almak için yapmanız gereken... Biraz evvel açıklandı!

Ziraat Bankası Emekli Konut Kredisi 2022

Ziraat Bankası, yeni dönemde döviz kurlarının yükselişlerine ve diğer faktörlere bağlı olarak fahiş fiyatlardan satışa sunulan konut fiyatlarına karşı da emekli müşterisinin yanında olduğunu gösterdi. Banka, bu iddiasını geliştirmiş olduğu emekli konut kredisi hizmeti ile desteklemiş oldu.