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    • Ekonomi
    • 06.04.2022 10:46
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    • 06.04.2022 11:09
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    Emekliye bir zam müjdesi daha! 1.157 lira ek para gelebilir! EYT ve 3600 ek gösterge için kritik adım! Maaşlar artacak mı?

    Emekli ve memur maaşlarını 2022 senesinde artıracak yeni bir formül üstünde daha çalışmalar tamamlanmak üzere. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamalarda, bu senenin ilk yarısına kadar 3600 ek gösterge probleminin çözüleceğine dair kuvvetli sinyaller verilmişti. Söz hususu olan planlama ile maaşlar 884 TL artarken, emekli maaşları ise en az 1.157 TL artacak. Öte yandan yeni emekli olacak bireylerin alacakları emekli ikramiyelerinde de ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. Öte yandan çoğu EYT’li ise EYT çalışmalarında son hali merak ediyor. İşte emekliye yeni zamları gündeme getiren o detaylar…

    takvim.com.tr
    Emekliye bir zam müjdesi daha! 1.157 lira ek para...

    Türkiye'nin gündeminde geniş yere edinen 3600 ek gösterge meselesinde bundan sonra sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan çalışmalarının tamamlandığının ifade edilmesinin sonrasında maaşlara ne kadar yansıyacağı ise merak edilmeye başladı. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin maaşlarına yansıyacak ek gösterge kapsamında, emekli aylıkları 1.157 TL daha artacak.

    Emekli Aylıkları ve İkramiyesi Artacak Mı?

    30 sene vazife yapan polis, öğretmen, hemşire ve din vazifelisi emeklinin maaşında 3600 ek gösterge ardından yaşanacak artış ardından, alakalı meslek grupları bağlamında 5 bin 592 TL olan emekli aylığı, 6 bin 826 TL'ye yükselecek. Hizmet sürelerine, unvan ve derecelerine göre değişmekle beraber, yalnızca 4 senelik fakülte mezunu olan ve 3600 ek gösterge kapsamında kabul edilen meslek kümelerindan emekli olmuş memurlar amacıyla bu artış söz hususu olacak.

    3600 ek gösterge planlaması kapsamında ilaveten emekli ikramiyelerinde de artış olması bekleniyor. Buna göre 25 sene kamuda vazife yapan ve kabul edilen meslek gruplarına mensup kişiler, 37 bin lira düzeyinde artışla emekli ikramiyelerini alacaklar. Aynı sürelerde hizmet yapan hemşireler ise 41 bin 8 lira düzeyinde farkla emekli ikramiyesi alacak. Statü farklarının da söz hususu planlama ile gözetileceği ifade ediliyor.

        EYT Çıkacak Mı, EYT'de Son Durum

        3600 ek göstergenin yanı sıra primlerini tamamlamalarına karşın yaş nedeniyle emekli olmayanların problemlerinin ne vakit çözüleceği merak ediliyor. 2022 senesinde EYT konusu ile ilgili yeni çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor. 1999 senesinde emeklilik yaşının yükseltilmesini gerçekleştiren yasa ardından yaşanan mağduriyet kapsamında çok sayıda vatandaş, işe giriş tarihlerine göre emeklilik hakkı talep ediyorlar.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise asgari ücret görüşmelerinden evvel EYT'nin çalışma gündemlerinde olmadığını duyurmuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ardından bakanlığı 2022 yılının sonucunda çalışma takvimine EYT'yi alması bekleniyor. Fakat şimdilik resmi bir açıklama gelmedi.
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        Haberler Ekonomi Emekliye bir zam müjdesi daha! 1.157 lira ek para gelebilir! EYT ve 3600 ek gösterge için kritik adım! Maaşlar artacak mı?
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