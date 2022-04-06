Emekliye bir zam müjdesi daha! 1.157 lira ek para gelebilir! EYT ve 3600 ek gösterge için kritik adım! Maaşlar artacak mı?

Türkiye'nin gündeminde geniş yere edinen 3600 ek gösterge meselesinde bundan sonra sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan çalışmalarının tamamlandığının ifade edilmesinin sonrasında maaşlara ne kadar yansıyacağı ise merak edilmeye başladı. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin maaşlarına yansıyacak ek gösterge kapsamında, emekli aylıkları 1.157 TL daha artacak.
Emekli Aylıkları ve İkramiyesi Artacak Mı?
30 sene vazife yapan polis, öğretmen, hemşire ve din vazifelisi emeklinin maaşında 3600 ek gösterge ardından yaşanacak artış ardından, alakalı meslek grupları bağlamında 5 bin 592 TL olan emekli aylığı, 6 bin 826 TL'ye yükselecek. Hizmet sürelerine, unvan ve derecelerine göre değişmekle beraber, yalnızca 4 senelik fakülte mezunu olan ve 3600 ek gösterge kapsamında kabul edilen meslek kümelerindan emekli olmuş memurlar amacıyla bu artış söz hususu olacak.
3600 ek gösterge planlaması kapsamında ilaveten emekli ikramiyelerinde de artış olması bekleniyor. Buna göre 25 sene kamuda vazife yapan ve kabul edilen meslek gruplarına mensup kişiler, 37 bin lira düzeyinde artışla emekli ikramiyelerini alacaklar. Aynı sürelerde hizmet yapan hemşireler ise 41 bin 8 lira düzeyinde farkla emekli ikramiyesi alacak. Statü farklarının da söz hususu planlama ile gözetileceği ifade ediliyor.