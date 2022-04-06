Emekliye bir zam müjdesi daha! 1.157 lira ek para gelebilir! EYT ve 3600 ek gösterge için kritik adım! Maaşlar artacak mı?

3600 ek gösterge planlaması kapsamında ilaveten emekli ikramiyelerinde de artış olması bekleniyor. Buna göre 25 sene kamuda vazife yapan ve kabul edilen meslek gruplarına mensup kişiler, 37 bin lira düzeyinde artışla emekli ikramiyelerini alacaklar. Aynı sürelerde hizmet yapan hemşireler ise 41 bin 8 lira düzeyinde farkla emekli ikramiyesi alacak. Statü farklarının da söz hususu planlama ile gözetileceği ifade ediliyor.