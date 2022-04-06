Belli oldu! 6 Nisan Çarşamba (Bugün) EYT'de son durum ne? 3600 günü dolduran kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaş şartı...
EYT'de son durum ne? 3600 günü dolduran kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaş şartı... Milyonlarca vatandaşın senelardir beklediği EYT düzenlemelerinin, bu sene içinde yapılacağına dair sinyaller verilmişti. Sigortalılık vakti ve prim ödemesi şartlarını gerçekleştiren fakat 1999 senesinde getirilen yaş koşulu sebebi ile emekli olamayan vatandaşlar, düzenlemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağını sorgulamaya devam ediyorlar.
Türkiye genelinde yaşayan 13,5 milyon emekli SGK aracılığı ile emekli maaşlarına kavuşabiliyorlarken, 8 Eylül 1999 tarihinde getirilen yasa kapsamında yaş faktörüne takıldığı için emekli olamayanlar emekli maaşı alamıyorlar. Tüm emeklilik şartlarını yerine getirmiş olmalarına rağmen 1999 yasası gereği yaş şartına takılı kalan ve bu sebeple de emekli olamayan vatandaşlar, yıllardır devlete konuya ilişkin çağrılarda bulunuyorlar.
Vatandaşların çağrılarına, bu yılın başında devlet kanalından olumlu yanıt geldi ve AK Partili yetkililer, sene sonuna kadar EYT düzenlemelerinin yapılacağını ifade ettiler. Peki, EYT düzenlemelerinde son durum ne? Düzenlemeler kimleri kapsayacak?
EYT Nedir?
"Emeklilikte Yaşa Takılanlar" açılımına sahip olan EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sigortalı çalışma hayatına sahip olan vatandaşların emekli olabilmeleri için öne sürdüğü şartlardan biri olan yaş şartını hedef almaktadır.
Bu kapsamda emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan diğer iki şartı (sigortalılık süresi, prim ödemesi) sağlayan vatandaşlar, yaş şartını yerine getirmedikleri takdirde emekli olamamaktadırlar.
EYT başlığı altında yapılan çalışmalar, 8 Eylül 1999 tarihinde önce sigorta girişine sahip olan vatandaşların emekli olup olamamaları ile doğrudan ilgili olan yaş şartını ve buna bağlı olarak da diğer şartları değerlendirmektedir.