Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.04.2022 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2022 08:45
    ABONE OL

    Ve sonunda netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu milyonlarca kişi zam alacak! Yüzde 22.81 netleşti! Toplu sözleşme ve ek zam ise...

    Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla eş güdümlü emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla alakalı ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile eş güdümlü 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon seviyesinin yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu halde emekliler ve memurlar amacıyla ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Enflasyon oranlarının açıklanmasının sonrasında zam oranları netleşmeye başladı. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Peki emekliler ek zam da alacak mı? Ocak ayında düşük emekli aylığı alan vatandaşlar amacıyla 2.500 liralık taban belirlendi.

    takvim.com.tr
    Maaşlara yüzde 22.81 netleşti! Toplu sözleşme ve ek zam ise...

    Yüzde 22.81 netleşti! Toplu sözleşme ve ek zam ise... Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla eş güdümlü emeklilerin ve memurların alacakları zam seviyesi da netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık tüketici fiyatlarına göre maaşlarını yüzde 22.81 zamlı alması netleşti. SSK ve Bağ- Kur emeklileri her sene 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de gene senede iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon seviyesi kadar fark alıyor.

    SGK-SSK ve Bağkur'lu milyonlarca kişi zam alacak!

    Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisine senede iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon seviyesinde gerçekleştiriliyor. Ocak Ayı ve Temmuz ayında oluşturulan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon seviyesi kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında meydana gelen 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla eş güdümlü 6 aylık seviyesin yarısı belli olmuş oldu.

    Bu halde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış seviyesi yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonrakı aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 seviyesi kesinleşti. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilebilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek.

    Toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?

    MEMUR EMEKLİLERİ VE MEMURLAR: Mart enflasyonunun açıklanmasının sonrasında memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ- Kur emeklileri gibi senede 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam seviyesinı geride bıraktığımız enflasyon kadar da fark alıyor. Mart enflasyonuna göre üç aylık bilgiler ise meydana çıkmış oldu.

        Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile eş güdümlü yüzde 7.5 seviyesinda toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise gene yüzde 7 seviyesinda toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 seviyesindaki Ocak zammını geride bıraktığımız 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Mart ayı enflasyonuna baktığımızda üç aylık miktar yüzde 22.81 çıktı. Bu halde memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 oldu. İlk üç aylık bilgilere göre memur ve memur emeklilerinin zam seviyesi da yüzde 7 +15,31 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin seviyesi yüzde 22.31 oldu. Bu rakama Nisan, Mayıs ev Haziran enflasyonları da eklenecek.

        Ek zam gelir mi?

        Emekliler ve memurlar amacıyla Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam olanağı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam miktarları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapılmış ve enflasyon farkıyla eş güdümlü miktar yüzde 30.95 olmuştu.

        Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler ardından memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam miktarlarının artırılması gündeme gelebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri amacıyla de bir taban maaş belirlenmesi de söz hususu olabilecek. Ek artış yapılıp yapılmayacağı başka üç aylık enflasyon bilgileri ardından değerlendirilecek.

        Taban aylıklar kaç para olacak?

        Mevcut rakamlara göre; en düşük SSK (2000 öncesi) emekli maaşı 3 bin 293 liradan 4 bin 43 liraya, en düşük Bağkur esnaf emekli maaşı 2 bin 399 liradan 2 bin 945 liraya, en düşük Bağkur tarım emeklisinin maaşı 2 bin 261 liradan 2 bin 776 liraya yükselecek. En düşük memur emekli maaşı ise şu anda meydana gelen enflasyon farkıyla 4 bin 176 liradan 5 bin 228 liraya, en düşük memur maaşı da 5 bin 220 liradan 6 bin 550 liraya çıkacak. Bunun yanısıra 65 yaş aylığı da şu anki rakamlara göre 1.084 liradan 1.325 liraya yükseliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bir tane Müslüman mülteci almadık
        Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu milyonlarca kişi zam alacak! Yüzde 22.81 netleşti! Toplu sözleşme ve ek zam ise...
            SON DAKİKA