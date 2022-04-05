Ve sonunda netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu milyonlarca kişi zam alacak! Yüzde 22.81 netleşti! Toplu sözleşme ve ek zam ise...

Yüzde 22.81 netleşti! Toplu sözleşme ve ek zam ise... Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla eş güdümlü emeklilerin ve memurların alacakları zam seviyesi da netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık tüketici fiyatlarına göre maaşlarını yüzde 22.81 zamlı alması netleşti. SSK ve Bağ- Kur emeklileri her sene 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de gene senede iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon seviyesi kadar fark alıyor.
SGK-SSK ve Bağkur'lu milyonlarca kişi zam alacak!
Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisine senede iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon seviyesinde gerçekleştiriliyor. Ocak Ayı ve Temmuz ayında oluşturulan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon seviyesi kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında meydana gelen 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla eş güdümlü 6 aylık seviyesin yarısı belli olmuş oldu.
Bu halde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış seviyesi yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonrakı aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 seviyesi kesinleşti. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilebilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek.
Toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?
MEMUR EMEKLİLERİ VE MEMURLAR: Mart enflasyonunun açıklanmasının sonrasında memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ- Kur emeklileri gibi senede 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam seviyesinı geride bıraktığımız enflasyon kadar da fark alıyor. Mart enflasyonuna göre üç aylık bilgiler ise meydana çıkmış oldu.