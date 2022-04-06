Gözler oradaydı! 1.400 TL zam geldi mi? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihi...

Bayram İkramiyesinden Kimler Faydalanabiliyor?

Halk tarafından çoğunluk ile "emekli ikramiyesi" olarak bilinen ancak yalnızca emeklileri kapsamayan bayram ikramiyeleri hem ülke sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 13 milyon emekliye hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çeşitli kategoriler altında yardım alan diğer vatandaşlara ödeniyor.