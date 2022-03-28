Borçları dert etmeyin! Bu bankalara borcu olanlara bomba açıklama! ING Bank, QNB Finansbak, İş Bankası ve TEB bank...

Borçları dert etmeyin! Bu bankalar borçlarınızı ödüyor. Bankalara yüklü miktarda borcu olanlar amacıyla bankalardan yeni devreye özel borç kapatma kredileri duyuruldu. Son devrede artan fiyatlar sonrasında vatandaşlar kredi ve kredi kartı kullanmaya daha fazla yönelmiş durumda. Bu anlamda vatandaşların borçlarını ödeyememesi ortaya çıktı. ING Bank, QNB Finans, İş Bankası ve TEB başta olmak üzere çoğu banka faiz oranlarını düşürdü.
ING Bank Borç Transferi Güncel Kredisi
ING Bank borçlarını ödemekte zorluk çeken bütün vatandaşlar amacıyla en düşük faiz civarlarına sahip borç kapatma kredisi desteği ile finansman çözümleri sunmaya devam ediyor. %1,74'ten başlayan faiz oranları ile Borç Transferi Kredisi sunuluyor. 24 aya kadar vade seçenekleriyle kullanılacak kredi borçlarını tek bir çatı altında birleştirmek isteyenlere faydalar sağlıyor.
İş Bankası Borç Kapatma Güncel Kredisi
36 aya kadar vade seçenekleriyle şahsa özel faiz oranlarının yapılacağı İş Bankası Borç Transferi Kredisi, kredi borçlarını İş Bankası üstünde birleştirmek ve yapılandırarak makul ödeme seçenekleri ile ödemek isteyenlere 10.000 TL amacıyla uygun faizlerle kredi sağlıyor. Türkiye İş Bankası üstünde borçlarını birleştiren vatandaşlar şahsa özel faiz oranlarından da yararlanabilecek.