Şekere zam geldi mi? 2022 toz şekere zam gelecek mi, ne zaman? 28 Mart A101,ŞOK,BİM marketleri güncel 1, 2, 5, 50 kiloluk toz şeker FİYATLARI!

ŞEKERE ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR ZAM GELDİ?

Zincir marketlerde toz şeker fiyatlarına zam geldi. 5 kg şeker fiyatı 49TL'den 89 TL'ye yükseldi. 1 kg şeker ise 11,45 TL iken 18,45 TL'ye yükseltilerek satışa sunulmaya başlandı.

GÜNCEL TOZ ŞEKER FİYATLARI

Toz şeker fiyatları marketlere ve markaya göre değişkenlik gösterse de zincir marketlerde güncel olarak şeker fiyatları şöyle:

1 kg toz şeker; 18,45 TL'den başlayan fiyatlarla

1 kg küp şeker; 19,90 TL'den başlayan fiyatlarla

5 kg toz şeker; 89 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.