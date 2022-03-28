Ve netleşti! 10.000 TL anında hesaba yatıyor! Masrafsız Hoş Geldin kredisi için son gün uyarısı yapıldı
Akbank masrafları ve faizleri düşürdü! 10.000 TL'ye kadar nakde ihtiyacı olanlara %0,99 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi sunacak. Üstelik rahat bir ödeme dönemi ile vatandaşların nakit sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen Akbank, mobil üzerinden başvurularını tamamlayan tüm yeni müşterileri için tamamen masrafsız olarak destek ödemesi yapacak. Dijital kanallar üzerinden başvurularını yapanlara özel oranlar ve avantajlı geri ödeme seçenekleri ile en uygun ihtiyaç kredisi desteği sunuluyor. Peki, Akbank Masrafsız Hoş Geldin Kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte en uygun ihtiyaç kredisi detaylar
Akbank, ihtiyaç kredisinde masrafları tamamen ortadan kaldırdı ve faizleri yüzde 1'in altına kadar düşürdü. İlk defa Akbank müşterisi olanların yararlanabildiği kampanya kapsamında 10 bin TL'ye kadar nakit ödemesi yapılabiliyor. Nakde sıkışan herkesin rahatça kullanabileceği kredi için başvuru işlemlerinin dijital kanallar üzerinden yapılması yeterli olacak.
Akbank'tan Masrafsız 10 Bin TL Ödeme Yapılacak!
Akbank'tan yeni müşterilerine özel 10 bin TL masrafsız ve düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı duyuruldu. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Akbank Mobil'i indirdikten sonra 'Akbanklı Olmak İstiyorum' adımlarını takip ederek, ilk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamladıktan sonra krediden yararlanmaları sağlanacak.
Yüzde 0,99 Faiz Oranları Duyuruldu!
Akbank müşterisi olma sürecini dijital kanallar üzerinden tamamlayan vatandaşlar, %0,99 faiz oranları ve 0 TL masraf ile kredilerini anında kullanabilecekler.
Belirlenen süreler içinde kredi başvurusunu ileten tüm yeni Akbanklılar, 10.000 TL kredi için %0,99 faiz oranı ve masraf olmadan rahatça geri ödemeleri yapabilecekler.