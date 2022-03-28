Ziraat Bankası emeklileri ihya edecek paketini açıkladı! Konut almak isteyene konut, nakit isteyene para desteği verilecek!
Ziraat Bankası emeklilerin nakit ve konut ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek paketini duyurdu. Milyonlarca emeklinin özellikle son dönemde artan fiyatlar nedeniyle nakde sıkıştığı son dönemde gelen destek paketi ile avantajlı oranlarda finansman sağlanabilecek. Emeklinin nakit sorunlarının dışında, ev sahibi olmak istediğinde eksik kalan finansman açığının da uygun oranlar ile yine Ziraat Bankası tarafından karşılaması hedefleniyor. Emeklinin bütçesine göre avantajlı geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak destek paketlerinden yararlanabilecekler. Peki, emekliye en uygun kredi özellikleri nedir? İşte detaylar
Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile emeklinin her ihtiyacına çözüm üretilmeye devam ediyor. Devlet bankası olmasının da avantajıyla uygun oranlarla emekliye birçok destek sağlamayı başaran Ziraat Bankası, uygun geri ödeme planı ile isteyene konut isteyene tüketici kredisi sağlayarak destek olacak. Dijital Kredi ürünü tercih edecek kişiler ise şubeye gitmeden kredi talep edebilecekler.
Emekliye Düşük Faizli Konut Kredisi Verilecek!
Emeklilerin ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmesine destek olan Ziraat Bankası, düşük faiz oranları ile dilediği eve sahip olabilecek.
Ziraat Bankası Konut Kredisi faiz oranlarının birçok özel bankaya kıyasla daha uygun oranlarla sunulmaya başlamasının ardından gelen emekliye özel kredi fırsatı, emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan tüm emeklileri kapsıyor.