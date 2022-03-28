Çiğ süt, peynir, kaşar, tereyağı, yoğurt fiyatları ne kadar olacak? 🥛1 Nisan 2022 süt ürünlerine %50 zam gelecek mi? A101-BİM-ŞOK-Migros güncel fiyatlar...

MARKETLER 1 NİSAN'I BEKLİYOR

1 Nisan'dan itibaren marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor. Bazı haber kaynaklarında yer alan iddialara göre, markette satılan bir kutu sütün fiyatı en az 2 lira zamlanacak. En ucuz süt 12 liradan başlayacak. 14-15 liraya satılan markalı sütlerin fiyatı da 17-18 liraya dayanacak.