Araç satın almak isteyenler için taşıt kredilerinde yapılmayan yapıldı! Şimdi al yazın öde! Denizbank, İNG ve Vakıfbank duyurdu!
Otomobil sahibi olmak isteyenleri sevindiren fırsatlar nihayet duyuruldu. Sıfır ve ikinci el taşıt fiyatlarının giderek artmasının ardından uygun kredi desteği arayanlara en avantajlı oranlarla krediler sunulacak. Üç bankadan duyurulan fırsatlar ile birçok kişinin araç sahibi olması hedeflendiği ifade ediliyor. Uygun faiz oranları ve avantajlı geri ödeme seçenekleri ile sunulan kredi kapsamında dikkat çeken bir diğer detay ise 3 aya kadar erteleme olanaklarının sunulması oldu. Vakıfbank, Denizbank ve ING Bank taşıt kredilerinde görülmemiş oranları açıkladı! İşte en uygun taşıt kredisi fırsatları
Denizbank'tan 3 Ay Ertelemeli Taşıt Kredisi
Denizbank 3 aya kadar erteleme fırsatıyla 0 km veya 2. el araç satın almak isteyenlere finansman desteği sunuyor. Denizbank Taşıt Kredisi kapsamında yer verilen uygun ödeme planları ise vatandaşların artan fiyatlara rağmen haylini kurdukları araçlara kavuşmalarını sağlamayı hedefliyor.
BDDK tarafından da limitlerin ve vade sürelerinin yeniden düzenlenmesinin ardından gelen avantajlı oranlar dikkat çekti. %2,19 faiz oranları ve 48 aya kadar vade seçeneklerinin yer aldığı kredi fırsatından en uygun esnek geri ödeme seçenekleri ile araç sahibi olmak isteyenlerin yararlanması hedefleniyor.
ING Bank'tan 0,99 Faizle 3 Ay Ertelemeli Taşıt Kredisi
ING Bank ikinci el ve sıfır km araçlar için uygun taşıt kredileri sunmaya devam ediyor. En uygun taşıt kredisi veren bankalar arasında ilk sıralarda yer alan ING Bank, özellikle ikinci el araç almak isteyenlere cazip teklifler ile gündeme geldi.
ING Bank İkinci El Taşıt Kredisi, 3 aya kadar erteleme avantajları ile 8 yaşına kadar ikinci el araçlar için kredi veriyor. %0,99 faiz oranları ile 6 aya kadar vadeli olarak kullanılabilen kredi, 48 ay vadede %1,44 faiz oranları ile kullanılabilecek.