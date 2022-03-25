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    • Ekonomi
    • 25.03.2022 08:57
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    • 25.03.2022 08:57
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    Para lazım diyen akın ediyor! Şubesiz, masrafsız 40.000 TL anında hesabınıza yatıyor!

    Faizsiz ve masrafsız kredi kampanyası ile ilk 30 gün süresince %0 faiz oranları ile nakit sorunu çeken bütün vatandaşlara 1.000 TL'ye kadar nakit desteği sunuluyor. Aktif Bank NKolay üzerinden verdiği finansman türü, hemen nakit arayanlar amacıyla finansman çözümleri sunmayı başarıyor. 30 gün vade ile faizsiz olarak geri ödenebilen kredi amacıyla ilaveten rastgele bir masraf ve ek ücret talep edilmiyor.

    takvim.com.tr
    Şubesiz, masrafsız 40.000 TL anında hesabınıza yatıyor!

    Nakit sıkıntılarını kısa sürede çözüme ulaştırmak ve düşük faiz oranları ile basit ödeme seçeneklerinden yararlanmak isteyen bütün vatandaşlar 40 bin TL'ye kadar hemen kredi alabilecek. Aktif Bank içeriğinde hizmet veren NKolay ile sağlanan kredi desteği, şubelere gitmeye lüzum kalmadan herkese 40 bin liraya kadar kredi veriyor. 1.000 TL'ye kadar 30 gün süresince faizsiz kredi desteği de çoğu vatandaşın nakit gereksinimlerinin giderilmesinde cazip teklifler sunmaya devam ediyor. İşte en makul tüketici kredisi…

    Dijital bankacılık bölümünde Türkiye'de çoğu ilke imza atmayı başaran NKolay, ilk 30 gün amacıyla sıfır faiz ile yalnızca bin lira geri ödeme almaktadır. Vadesi 30 – 60 gün arasında olan nakit taleplerinde ise yüzde 2,99 faiz oranları ile toplam geri ödeme 1.037 TL olarak 31 gün amacıyla hesaplanmıştır. Hem de Aktif Bank şubesiz ve dijital bankacılık hizmetlerini sunmuş olduğu NKolay üzerinden 40 bin liraya kadar da hemen basit nakit desteği sağlamaktadır.

    NKolay Anında İhtiyaç Kredisi

    Şubede sıra beklemek mecburiyetinde kalmadan ve yorucu prosedürleri geri bırakarak hemen basitçe internet ya da mobil şubeler üzerinden basitçe 40 bin liraya kadar düşük faizli kredi alabilirsiniz. Bütün yurttaşların nakit problemlerinde cazip teklifler sunmayı başaran bankanın dijital dönüşüm politikaları kapsamında sunmuş olduğu kredi fırsatı ile 40 bin lira krediniz hazır.

        Acil nakit arayışı içerisinde olanlar amacıyla NKolay adresi üzerinden kısa kredi müracaat formunu anlar içerisinde doldurup, kredi onayının alınmasının sonrasında kişilerin hemen talep edecekleri miktarda krediyi hesaplarında görmeleri mümkündür. Hem de masrafsız bankacılık hizmetleri yayınlayan NKolay, bedava banka kart sahibi yapıyor.

        Bankalardan Şubesiz, Masrafsız ve Faizsiz Krediler

        Aktif Bank NKolay anında kredi kampanyalarının yanı sıra çoğu değişik banka doğrultusundan da benzer kredi fırsatları sunulmaya başladı. Akbank, ING ve Fibabanka masrafsız ve basit tüketici kredisi takviyeleri ile öne çıkan bankalar arasında konumunu almayı başarıyor.

        Son dönemde çoğalan fiyatlara karşı acil nakit gereksinimi da çoğalan milyonlarca vatandaşın bankalar doğrultusundan başlatılan basit nakit takviyelerine ilginin ise bir hayli yoğun bulunduğu öğrenildi. Mobil ya da internet bankacılığı üstünden basitçe müracaat yaparak 40 bin TL ve üstünde çoğu bankadan kredi isteği gerçekleştirilmesi ve anında anında aynı gün içerisinde söz hususu kredinin hesaba yatırılması olası duruma geldi
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        Haberler Ekonomi Para lazım diyen akın ediyor! Şubesiz, masrafsız 40.000 TL anında hesabınıza yatıyor!
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