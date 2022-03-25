Para lazım diyen akın ediyor! Şubesiz, masrafsız 40.000 TL anında hesabınıza yatıyor!

Nakit sıkıntılarını kısa sürede çözüme ulaştırmak ve düşük faiz oranları ile basit ödeme seçeneklerinden yararlanmak isteyen bütün vatandaşlar 40 bin TL'ye kadar hemen kredi alabilecek. Aktif Bank içeriğinde hizmet veren NKolay ile sağlanan kredi desteği, şubelere gitmeye lüzum kalmadan herkese 40 bin liraya kadar kredi veriyor. 1.000 TL'ye kadar 30 gün süresince faizsiz kredi desteği de çoğu vatandaşın nakit gereksinimlerinin giderilmesinde cazip teklifler sunmaya devam ediyor. İşte en makul tüketici kredisi…
Dijital bankacılık bölümünde Türkiye'de çoğu ilke imza atmayı başaran NKolay, ilk 30 gün amacıyla sıfır faiz ile yalnızca bin lira geri ödeme almaktadır. Vadesi 30 – 60 gün arasında olan nakit taleplerinde ise yüzde 2,99 faiz oranları ile toplam geri ödeme 1.037 TL olarak 31 gün amacıyla hesaplanmıştır. Hem de Aktif Bank şubesiz ve dijital bankacılık hizmetlerini sunmuş olduğu NKolay üzerinden 40 bin liraya kadar da hemen basit nakit desteği sağlamaktadır.
NKolay Anında İhtiyaç Kredisi
Şubede sıra beklemek mecburiyetinde kalmadan ve yorucu prosedürleri geri bırakarak hemen basitçe internet ya da mobil şubeler üzerinden basitçe 40 bin liraya kadar düşük faizli kredi alabilirsiniz. Bütün yurttaşların nakit problemlerinde cazip teklifler sunmayı başaran bankanın dijital dönüşüm politikaları kapsamında sunmuş olduğu kredi fırsatı ile 40 bin lira krediniz hazır.