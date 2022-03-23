Bankaların ihtiyaç kredisinde bahar kampanyası! 5.000 TL ihtiyaç kredisi geri ödeme planı! 2022 Mart ayı faiz oranları! Halkbank, Vakıfbank, TEB…

Bankaların güncellenen ihtiyaç kredisi faiz oranları ve kampanyaları yakından takip ediliyor. Nakit paraya sıkışan vatandaşlar banka şubelerini ziyaret etmeden önce hangi bankanın 5.000 TL için ne kadar faiz oranı sunduğu, geri ödeme planı gibi bilgilerini öğrenmek, karşılaştırma yapmak istiyır. Bahar kampanyaları ön plana çıkıyor, 2022 Mart ayı faiz oranları haberimizde yer alıyor. Halkbank, Vakıfbank, TEB gibi daha pek çok bankanın ihtiyaç kredisi faizlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.