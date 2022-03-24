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Haberler Ekonomi Hemen hesapta! 40.000-50.000 ve 100.000 TL 1500 TL taksitle veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

Hemen hesapta! 40.000-50.000 ve 100.000 TL 1500 TL taksitle veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

Kamu bankaları maaş müşterileri için harekete geçti! Artan nakit ihtiyaçları için düşük faizli ve uygun geri ödeme seçeneklerine sahip nakit destekleri hesaplara kolayca aktarılabilecek. Son günlerde artan hayat pahalılığı nedeniyle yaşanan nakit ihtiyacına karşın finansman çözümleri sunan Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank, birçok kesimden vatandaşın rahatça kredi kullanmasını sağlayacak. Öte yandan birçok özel banka tarafından da benzer avantajlı ihtiyaç kredileri duyurulmaya başladı. Peki, en uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte kamu bankaları ihtiyaç kredisi fırsatları

takvim.com.tr
24.03.2022 09:59 - Son Güncelleme: 24.03.2022 09:59
Hemen hesapta! 40.000-50.000 ve 100.000 TL 1500 TL taksitle veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

Türkiye'nin önde gelen üç büyük kamu bankası tarafından özellikle dar gelir grubunda yer alan ve nakit ihtiyacı çeken vatandaşlara yönelik finansman desteği sunuluyor. Avantajlı oranlardan yararlanarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredileriyle nakit sorunlarını çözmek isteyenler bu kredileri tercih etmeye devam ediyor.

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Hemen hesapta! 40.000-50.000 ve 100.000 TL 1500 TL taksitle veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

👉Maaşını Halkbank'tan Alanlara Özel Kredi!

Maaşını Halkbank'tan alan vatandaşlara 100 bin liraya kadar nakit desteği veriliyor. 36 ay vade imkanı ile sunulan kredi, %1,55 faiz oranları ile uygun taksit avantajları ile ödenebiliyor.

Hemen hesapta! 40.000-50.000 ve 100.000 TL 1500 TL taksitle veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

Birçok farklı kesimden vatandaşın yararlanabildiği kredi kapsamında tercih edilecek nakit miktarına göre farklı oranlarda ödeme yapılacak. 25.000 TL kredi tutarı için 36 ay vadede aylık 958 TL taksit oranları belirlenmiştir.

Hemen hesapta! 40.000-50.000 ve 100.000 TL 1500 TL taksitle veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

100.000 TL kredi kullanmak isteyenlere ise maksimum 24 ay vade seçeneği üzerinden yapılacak hesaplamalar ile nakit desteği verilmektedir.

Hemen hesapta! 40.000-50.000 ve 100.000 TL 1500 TL taksitle veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duruma el attı

👉Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Kredi Paketi!

Ziraat Bankası sadece nakit ihtiyaçları için değil, maaşını bankadan alan tüm çalışanların konut ihtiyaçları için de uygun finansman desteği sağlamaktadır.

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