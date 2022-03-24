SMS ile emekliye 50.000 TL ve 80.000 TL nakit para yatıyor! Dertler, borçlar bir çırpıda bitecek! Biraz evvel açıklandı!
Emeklinin bankalara olan borçlarının yapılandırılması ve nakit gereksinimlerinin karşılanması amacıyla PTT'den değişik destek kredileri duyuruldu. Bütün emeklilerinin nakit sıkıntılarını çözmeyi amaçlayan PTT, makul taksitlendirme ve yapılandırma seçenekleriyle de ilgi çekiyor. Kredi kartı, kredi ve KMH borçlarının kapatılmasına yönelik aktarma kredisinin yanı sıra acil nakit gereksinimleri amacıyla yayılan PTT Emekli Kredisi, kefilsiz ve koşulsun olarak rahatlıkla bütün emekliler doğrultusundan da kullanılabilmektedir. Peki, PTT emekli kredileri neler? İşte emeklinin cebini rahatlatacak o destek paketleri
Bankalara borcu olan ve nakit sıkıntısı çeken emeklinin ihtiyaçları karşılanıyor! PTT ve Aktif Bank işbirliği ile sunulan birçok destek paketi sayesinde emeklilerin 2022 yılında ihtiyaç duyduğu finansman desteğinin sağlanması hedefleniyor. PTT'nin emeklilere özel sağladığı avantajlı kredi paketleri birçok emeklinin nakit ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefliyor.
👉Emekliye Nakit Kredi Desteği!
Emeklinin acil nakit ihtiyacının çözülmesi için PTT'den 80.000 TL'ye kadar nakit desteği sunuluyor. PTT'den Emekli Kredisi kapsamında yapılacak ödemeler için ayrıca emeklilerin herhangi bir kefil veya şarta sahip olması gerekmiyor.
👉SMS ile Emekliye Nakit Desteği!
Maaşını PTT'de alan tüm emekliler kefilsiz ve şartsız olarak 50.000 TL'ye kadar tüm nakit ihtiyaçları için SMS ile kredi başvurusu yapabilmektedir.