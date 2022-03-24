Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.03.2022 11:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2022 12:07
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş büyüme ve enflasyon mesajları

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk çeyrek büyüme rakamlarının güçlü geleceğini söyledi. Kavcıoğlu, "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" dedi. Kavcıoğlu ayrıca baz etkisinin kalkmasıyla enflasyonda dezenflasyonist sürecin başlayacağını açıkladı.

    Kavcıoğlu’ndan flaş büyüme ve enflasyon mesajları

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk yatırımcı toplantısında ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

    Kavcıoğlu yatırımcılara yaptığı sunumda "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

    "BAZ ETKİSİNİN KALKMASIYLA DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLAYACAK"
    Finansal istikrar için atılacak adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Kavcıoğlu, "Baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak. Finansal istikrar için atılacak adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Merkez Bankası kararlılıkla rezervlerini güçlendirmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

    "REZERV YÖNETİM STRATEJİMİZİ ÇEŞİTLENDİRDİK"
    Liralaşma stratejisinin fiyat istikrarında asli unsur olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, "Enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Son dönemde ÜFE TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşüktür. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz. Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erdoğan’dan Ukrayna diplomasisi!
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş büyüme ve enflasyon mesajları
        SON DAKİKA