Açıklama bugün geldi! Kendi işinin patronu olmak isteyenlere 6 ay ödemesiz 150.000 TL veriliyor! Yapmanız gereken çok kolay!

Hayallerindeki iş fikrini ilk defa iş kurarak hayata geçirmek isteyenler veya işini kurmuş kadın girişimcilerin finansman desteğinden yararlanması için Halkbank destek paketini açıkladı. Kadın girişimcilerin finansmana ulaşmalarının kolaylaştırılması, cesaretlendirilmeleri ve girişim faaliyetlerine teşvik edilmeleri amacıyla destek verilmesi hedeflenmektedir. Birçok farklı iş kolunda faaliyet gösteren işletmeler için girişimci destek paketi kapsamında belirlenen şartlara göre finansman sunulacak.