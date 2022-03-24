Açıklama bugün geldi! Kendi işinin patronu olmak isteyenlere 6 ay ödemesiz 150.000 TL veriliyor! Yapmanız gereken çok kolay!
Ekonomide kadınların daha etkin rol oynamasını desteklemek amacıyla kamu bankalarından kadın girişimcilere özel destekler verilmeye devam ediyor. Ekonomik gelişmede, istihdamın desteklenmesinde ve sürekli üretim ile satış organizasyonlarında öneli bir rol üstlenen girişimciler için Halkbank'tan destek verileceği duyuruldu. 6 ay anapara ödemesiz olarak sunulacak Kadın Girişimci Kredisi, ilk defa iş kuracak veya işini kurmuş birçok kişi için destek sağlamayı hedefliyor. Peki, Halkbank Kadın Girişimci Kredisi detayları nelerdir? İşte ayrıntılar
Hayallerindeki iş fikrini ilk defa iş kurarak hayata geçirmek isteyenler veya işini kurmuş kadın girişimcilerin finansman desteğinden yararlanması için Halkbank destek paketini açıkladı. Kadın girişimcilerin finansmana ulaşmalarının kolaylaştırılması, cesaretlendirilmeleri ve girişim faaliyetlerine teşvik edilmeleri amacıyla destek verilmesi hedeflenmektedir. Birçok farklı iş kolunda faaliyet gösteren işletmeler için girişimci destek paketi kapsamında belirlenen şartlara göre finansman sunulacak.
6 Ay Anapara Ödemesiz Dönemli Girişimci Kredisi!
Halkbank Kadın Girişimci Kredisi ile 6 ay boyunca kredi anapara ödemesiz dönemli olarak kullanılabilmektedir. İşletmeleri için sayısız ihtiyaçlarını giderebilecekleri finansman kapsamında, kredi vadesi 36 ay olarak belirlenmiştir.
Ayrıca kadın girişimcilere özel destek paketinden yararlanan kişiler için kredi vadesi olan boyunca (36 ay) havale ve EFT işlemlerinin de ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
Sayısız sektörde ve alan ticari faaliyetlerini sürdüren tüm kadın girişimcilerin kredi destek paketi kapsamında belirlenen şartları taşımaları halinde krediden yararlanması sağlanmaktadır.