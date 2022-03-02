1150 TL destek ödemesi yapılacak! E-devlet üzerinden başvurunuzu hemen yapın!

Twitter hesabından Doğalgaz Tüketim Desteği'ne dair bildirimde tespit edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin müracaat alındığını ve ödemenin hak sahibinin PTT hesabına yatırılacağını bildirmişti. Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Yapılacak değerlendirme ardından müracaatı kabul edilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak. Vatandaşları PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.
Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada;
"Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından çok hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, şayet olası olursa daha erken sürelerde gerçekleştirmek amacıyla yoğun bir gayret gösteriliyor." ifadelerini kullandı.
450-1150 TL Arası Destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gereksinim sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğalgaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre tespit edebileceğini belirterek, "Hane başına senelik 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." açıklamasını yaptı.