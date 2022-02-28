Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.03.2022 08:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2022 08:44
    ABONE OL

    Bu konut kredileri kira öder gibi ev sahibi yapıyor! 300, 240, 180, 120 ay vade seçenekleri! Düşük faiz var, peşinat yok!

    Akbank %1,96'den başlayan faiz oranları ile avantajlı konut kredisi fırsatı sunuyor. Herkesi ev sahibi yapmaya hazırlanan Akbank, peşinatsız seçenekleriyle de satın alınmak istenen evin değerinin %100'üne kadar finansman sağlıyor. Sabit faizli ve en makul ödeme planı ile kullandırılacak kredi kapsamında 120 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır. 100 bin TL amacıyla aylık en düşük 2.171,43 TL taksitlerle vatandaşların rahatlıkla ev sahibi olması sağlanacak. Bireye özel oluşturulacak ödeme planı bütçelerine göre makul bir taksit saptama avantajından yararlanabilecekler.

    takvim.com.tr
    300, 240, 180, 120 ay vade seçenekleri! Düşük faiz var, peşinat yok!

    Konut sahibi olmak isteyenler bu bankalara resmen akın ediyor. 300 aya varan vade seçenekleri, düşük faiz oranları ve peşinatsız kredi fırsatı ile kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere en makul konut kredileri verilmeye devam ediyor. Mortgage kapsamında çoğu avantajlı konut kredisi türünden yararlanarak kişilerin uzun vade seçenekleri ve düşük faizlerle aylık taksit sayısını düşürmesi sağlanıyor. Bu sayede tıpkı kira öder gibi aylık düşük taksitlerle ev satın alabiliyorlar. İşte bankaların en makul konut kredisi kampanyaları…

    Garanti BBVA %100 Mortgage Peşinatsız Konut Kredisi

    Garanti BBVA %100 Mortgage konut kredisi, sahip oldukları eve ek olarak yeni bir ev daha satın alabilmek isteyenler amacıyla peşinat derdini ortadan kaldırıyor. Yeni satın alınmak dilenen evin uzman değerinin %100'üne kadar kredi tahsis edilmektedir. 240 aya varan vade seçenekleriyle kullandırılan kredi, başka mortgage ürün özelliklerinden de kişilerin yararlanmasını gerçekleştiren özellikleri ile ilgi çekmektedir. Özel faiz oranları ile en makul konut kredisi fırsatından yararlanarak, hiç peşinat ödemeden ev sahibi olmak isteyenlere Garanti BBVA'dan cazip teklifler sunuluyor.

    Denizbank DenizMortgage Konut Kredisi

    Denizbank 25 seneye kadar (300 ay) vade seçenekleri ile %1,51'den başlayan faiz oranları ile konut kredisi sunuyor. Uzun vade zamanı ve düşük faiz oranlarını bir araya getiren Denizbank, DenizMortgage ile eşit taksit ve sabit faiz oranları üzerinden rahat bir ödeme imkanı da sağlamaktadır. Satın alınmak dilenen evin uzman değerinin %80'ine kadar kredi sağlanarak, 300 aya kadar vade seçenekleriyle ödeme gerçekleştirilmektedir. Talep edilecek konut kredisi aynı vakitte çoğu özel faydalar ile sağlanır. Konut ve yaşam sigortası ile DASK'ın Denizbank vasıtasıyla yaptırılması halinde, Mortgage kredisi faiz oranlarında %0,02 puan indirim de uygulanmaktadır.

        QNB Finansbank Peşinatsız Konut Kredisi

        QNB Finansbank peşinat derdi olmadan ev sahibi olmak isteyenlere 180 aya varan vade imkanıyla kredi veriyor. Konut kredisi avantajlarından yararlanmak isteyenlere özel sabit faiz oranları ile ödemeler arasında kaybolmadan rahat bir taksit planı oluşturulabilmektedir. Herkesi ev sahibi yapacak konut kredisi kampanyaları ilgi görmeye devam ediyor.

        Mortgage Ve Konut Kredisi Arasındaki Farklar!

        Konut kredisi, konutun teminat altına alınması şartıyla verdiği bir tüketici kredisi olarak tanımlanıyor. Konut kredisi, satın alınmak istenen konutun teminat altına alınması şartıyla verdiği kredi türü olarak karşımıza çıkıyor. Konut kredilerinde vadeler 5 ila 30 sene arasında değişiyor. Konut kredilerinde faiz oranları sabit kalıyor.

        Mortgage, kişilerin konut olarak kullanacakları bir konutu satın almaları amacıyla konut üstüne ipotek koyularak kullandırılan ve vergi üstünlüğü gerçekleştiren bir finansman şekline deniyor. Peki, Konut kredisi ile mortgage arasında nasıl bir fark var?

        Mortgage sisteminde konut kredilerinde oluşturulan sabit faiz oranlarının yanı sıra parametre faiz oranları da uygulanabiliyor. Hem de konut kredisi ödemelerinde rastgele bir aksama olduğunda kredi kullanıcısının bir sene süresince bu aksamayı telafi etme hakkı yer alır iken mortgage sisteminde o ana kadar oluşturulan ödemeler kredi kullandırıcı kurum doğrultusundan kredi kullanıcısına geri ödeniyor ve konutu satışa çıkarma hakkına sahip oluyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        EPDK yeni tarifenin detaylarını paylaştı
        Haberler Ekonomi Bu konut kredileri kira öder gibi ev sahibi yapıyor! 300, 240, 180, 120 ay vade seçenekleri! Düşük faiz var, peşinat yok!
            SON DAKİKA