Bu konut kredileri kira öder gibi ev sahibi yapıyor! 300, 240, 180, 120 ay vade seçenekleri! Düşük faiz var, peşinat yok!

Konut sahibi olmak isteyenler bu bankalara resmen akın ediyor. 300 aya varan vade seçenekleri, düşük faiz oranları ve peşinatsız kredi fırsatı ile kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere en makul konut kredileri verilmeye devam ediyor. Mortgage kapsamında çoğu avantajlı konut kredisi türünden yararlanarak kişilerin uzun vade seçenekleri ve düşük faizlerle aylık taksit sayısını düşürmesi sağlanıyor. Bu sayede tıpkı kira öder gibi aylık düşük taksitlerle ev satın alabiliyorlar. İşte bankaların en makul konut kredisi kampanyaları…
Garanti BBVA %100 Mortgage Peşinatsız Konut Kredisi
Garanti BBVA %100 Mortgage konut kredisi, sahip oldukları eve ek olarak yeni bir ev daha satın alabilmek isteyenler amacıyla peşinat derdini ortadan kaldırıyor. Yeni satın alınmak dilenen evin uzman değerinin %100'üne kadar kredi tahsis edilmektedir. 240 aya varan vade seçenekleriyle kullandırılan kredi, başka mortgage ürün özelliklerinden de kişilerin yararlanmasını gerçekleştiren özellikleri ile ilgi çekmektedir. Özel faiz oranları ile en makul konut kredisi fırsatından yararlanarak, hiç peşinat ödemeden ev sahibi olmak isteyenlere Garanti BBVA'dan cazip teklifler sunuluyor.
Denizbank DenizMortgage Konut Kredisi
Denizbank 25 seneye kadar (300 ay) vade seçenekleri ile %1,51'den başlayan faiz oranları ile konut kredisi sunuyor. Uzun vade zamanı ve düşük faiz oranlarını bir araya getiren Denizbank, DenizMortgage ile eşit taksit ve sabit faiz oranları üzerinden rahat bir ödeme imkanı da sağlamaktadır. Satın alınmak dilenen evin uzman değerinin %80'ine kadar kredi sağlanarak, 300 aya kadar vade seçenekleriyle ödeme gerçekleştirilmektedir. Talep edilecek konut kredisi aynı vakitte çoğu özel faydalar ile sağlanır. Konut ve yaşam sigortası ile DASK'ın Denizbank vasıtasıyla yaptırılması halinde, Mortgage kredisi faiz oranlarında %0,02 puan indirim de uygulanmaktadır.