Anında hesaba yatıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL ihtiyaç kredisi güncel taksit hesaplama tabloları!

36 aya kadar vade seçeneklerine de ye verilen kredi kapsamında talep edilecek kredi miktarına ve vadesine göre özel oranların uygulanması hedefleniyor. Ayrıca vatandaşların dilediği esnek ödeme yöntemlerinden birini seçerek de uygun geri ödeme avantajlarından yararlanması sağlanacak.