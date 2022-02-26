Yeni formülle başladı! İşte 100.000 TL sıfır ve ikinci el taşıt kredisinin 48 ay vadeli ödeme planı! Koç Finans, Halkbank...
Taşıt kredilerinin vade ve limitlerinin BDDK tarafından düzenlenmesinin ardından birçok kişi araç sahibi olmak için harekete geçti. Piyasaların daha ilk haftadan hareketlenmeye başladığını belirten sektör temsilcileri avantajlı kredi paketleri ile vatandaşların çok daha kolay bir şekilde taşıt kredisi kullanmasının mümkün olduğuna dikkat çekti. Uygun faiz oranları ve kampanyalar ile dikkat çeken yeni taşıt kredisi kampanyaları ile araç almak kolaylaşıyor. İşte otomobil sahibi olmanızı sağlayacak o krediler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde 48 ay vadeyle 400.000 TL'ye kadar olan araçların %70'ine kadar kredi kullandırılmasına ilişkin düzenlemeyi duyurdu.
Yapı Kredi 10 Yaşa Kadar Araçlar İçin Kredi Veriyor!
Yapı Kredi Bankası, sıfır km araçlarda yaşanan fiyat artışları sebebiyle ikinci el piyasalara yönelen vatandaşlara cazip teklifler sunmaya başladı. 2. el taşıt satın alımlarında geçerli olmak üzere 10 yaşına kadar araçlarda kefilsiz ve ekspertiz süreci ile uğraşmak zorunda kalmadan kredi desteği verilecek.
Ayrıca en uygun taşıt kredisi olarak çeşitli firmalar ile Yapı Kredi arasında yapılan anlaşmalar sayesinde kampanyalardan da yararlanarak araç sahibi olmanız mümkündür. %1,99 faiz oranları ile Yapı Kredi 48 ay vadede 2. el taşıt kredisi vermektedir.
Koç Finans Taşıt Kredileri
Koç Finans'ın otomobil sahibi olmak isteyenlere özel kampanyaları devam ediyor. İkinci el araç satın alımlarında 15 yaşına kadar araçlar için uygun faizli kredi kullandıran Koç Finans, Şubat ayı bitmeden başvuranlara özel anlaşmalı otomobil firmalarının en sevilen modelleri için cazip sıfır km araç kredisi verecek.