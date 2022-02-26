Oranlar son dakika değişti! İnşaatı yarım kalan konutlar için Ziraat Bankası, Halkbank ve Şekerbank konut tamamlama kredisi verecek!

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların kendi arsası üzerine inşaat ettirdikleri binalar için yeni destek paketleri duyurulmaya başladı. İnşaatı yarım kalan vatandaşlar için sağlanacak finansman desteği kapsamında uygun faiz oranları ve geri ödeme koşulları ile yarım kalan inşaatın tamamlaması sağlanacak.